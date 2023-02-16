الجامعة القاسمية تفتتح معرض «بازارنا غير»

أبوظبي (الاتحاد) افتتح الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية فعاليات معرض «بازارنا غير» في دورته الرابعة، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بمشاركة 50 طالبة من جنسيات مختلفة، بهدف إظهار إبداعات الطالبات وتسويق مشاريعهن.
حضر الافتتاح الدكتور حسن الملخ، نائب المدير للشؤون الأكاديمية، وأحلام بن جرش مساعد مدير الجامعة لشؤون الطالبات، والدكتور سليمان الصرايرة عميد شؤون الطلبة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطالبات الجامعة، وعدد من المسؤولين في الجامعة وممثلي وسائل الإعلام.
وقام المدير بجولة في أرجاء المعرض الذي ضمَّ مجموعة متنوعة من إبداعات الطالبات في مجال المأكولات والمشروبات المختلفة الخاصة بشعوب العالم، وفي تصميم وطباعة المطبوعات والكتيبات والطباعة على الأقمشة والحقائب، بالإضافة إلى الحناء والأزياء والأعمال اليدوية كالحياكة والتطريز وفن الكروشيه، وكذلك صناعة العطور وفواصل الكتب المتميزة بالخطوط العربية.
وقد أظهرت مشاريع الطالبات التنوع الذي تتميز به الجامعة القاسمية من حيث جمعها لأكثر من 113 جنسية تعيش في رحابها، كما عرضت مواهب وقدرات شخصية وفنية وتسويقية عالية ترجمت واقعية اهتمام الجامعة القاسمية كمؤسسة تعليمية بتنمية المهارات الطلابية، ما يسهم في صقل شخصيات الطلبة وتنمية ملكاتهم ومواهبهم. وأشاد الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية بمستوى الأعمال المعروضة في معرض «بازارنا غير» التي جسدت اهتمامات وهوايات الطالبات المختلفة، داعياً إلى أهمية مواصلة هذه الأعمال الرائدة والتوسع بها لتحقيق النجاحات مستقبلاً، كما ثمَّن جهود عمادة شؤون الطلبة في تنظيم المعرض من خلال هذه المبادرة التي تثري مهارات الطالبات وتشجعهن على الإنتاج والتسويق.
وأشارت أحلام بن جرش، مساعد مدير الجامعة لشؤون الطالبات، إلى أهمية تنظيم هذه الفعاليات، مؤكدة أن المعرض يتيح الفرصة لخوض غمار تجربة الحياة وإثراء المهارات، إذ يكون لها الأثر الأكبر في صياغة مستقبل واعد يطلق الطاقات للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.