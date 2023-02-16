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فائدة "عظيمة" لنظام صيام اليوم البديل..تعرف عليها

فائدة "عظيمة" لنظام صيام اليوم البديل..تعرف عليها
16 فبراير 2023 13:13

 

كشف باحثون في جامعة "شيكاغو" الأميركية، مؤخرا، عن فائدة عظيمة لاتباع نظام صيام "اليوم البديل".

ويلتزم متبعو صيام اليوم البديل بجدول زمني يتنقل ذهابا وإيابا بين الأكل والصيام.

ويتناوب أولئك الذين يلتزمون بهذا النظام الغذائي بين يوم كامل للأكل ويوم للصيام، والذي يتضمن عادة وجبة تحتوي على 500 سعرة حرارية.

 وفي الدراسة التي نشرت في مجلة Cell Metabolism الطبية، قال باحثو جامعة "شيكاغو"، إن اتباع صيام اليوم البديل وممارسة الرياضة، يساعد في تحسين صحة المرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحوليات بحسب سكاي نيوز العربية.

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تجربة سريرية

قادت الباحثة كريستينا فارادي التجربة السريرية التي تم خلالها تقسيم المشاركين الذين كانوا يعانون من مرض الكبد الدهني لأربع مجموعات: مجموعة صيام ليوم بديل، مجموعة تمارين هوائية، ومجموعة تتبع النظامين السابقين، وأخيرا مجموعة ضابطة لم يجر المشاركون فيها أي تغييرات على سلوكياتهم.

وأشارت فارادي إلى أنه "عندما قارنا نتائج مجموعات دراستنا، وجدنا بوضوح أن أكثر المرضى تحسنا كانوا في المجموعة التي اتبعت نظام الصيام اليومي البديل ومارست الرياضة 5 أيام في الأسبوع"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وأضافت: "الأشخاص الذين اتبعوا نظام الصيام أو مارسوا الرياضة فقط لم يروا نفس النتائج، مما يعزز أهمية هذين التعديلين غير المكلفين نسبيا في نمط الحياة على الصحة العامة ومكافحة الأمراض المزمنة مثل مرض الكبد الدهني".

المصدر: وكالات
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