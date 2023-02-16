الجمعة 17 فبراير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
كارثة صحية تهدد ملايين الأطفال بمناطق سيطرة «الحوثي»
تركيا: نبحث طلب فنلندا لعضوية «الناتو» بشكل منفصل عن السويد
مقتل وإصابة 11 من الجيش العراقي باشتباك مع إرهابيين
تعطل مطارات ألمانية بفعل «قرصنة» محتملة
الأمم المتحدة تدعو إلى «سلام عادل» في أوكرانيا
مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي
ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في سوريا وتركيا
التزام أوروبي بتقديم مساعدات إنسانية إضافية لليمن
أرمينيا تسلم أذربيجان مقترحاتها بشأن معاهدة السلام
الصين.. وفاة وإصابة 34 إثر حريق بفندق
باكستان.. مصرع وإصابة 9 بانفجار في قطار
رئيس الدولة: التواصل والتعايش والتعاون نهج الإمارات الثابت
مجلس التوازن شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023
سيف بن زايد يدعو لمواصلة الجهد للمساهمة في استدامة مسيرة التميز
ختام التمرين العسكري «تعاون 3» بين الإمارات وسلطنة عُمان
سيف بن زايد يلتقي خريجي كلية الشرطة من أميركا وكندا
«الإمارات تبتكر 2023».. مشاريع ومبادرات ترسم ملامح المستقبل
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"أبل" تحصل على براءة اختراع لهاتف طال انتظاره
صورة ظلية لمستخدم جوال بجوار إسقاط شاشة لشعار "أبل"
16 فبراير 2023 09:35
كشفت تقارير صحفية أن "أبل" حصلت على براءة اختراع جديدة من أجل إنتاج "أيفون" قابل للطي لطالما راجت شائعات عن تصميمه، لكن لا خطط معلنة من جانب الشركة لتصنيع مثل هذا المنتج بعد.
ومن شأن "أيفون" الجديد حال إنتاجه أن ينافس هواتف "سامسونغ" القابلة للطي، وربما يتفوق عليها نظرا للمشاكل التي تعانيها بسبب تلف المنطقة المثنية من الشاشة.
حسب براءة الاختراع التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توضع أزرار جانبية على هاتف "أبل" الجديد للتحكم في مستوى الصوت وسطوع الشاشة والكاميرا وخيارات أخرى.
تشير براءة الاختراع إلى أن الهاتف سيفتح رأسيا لتوفير شاشة ممتدة أكثر، مقارنة بالتصميمات الأخرى التي تفتح أفقيا لتكوين ما يشبه الجهاز اللوحي.
لتلافي المشاكل التي تعرضت لها هواتف "سامسونغ" القابلة للطي، تستخدم "أبل" وفقا لبراءة الاختراع مواد أكثر مرونة في الخط الذي يطوى من عنده الهاتف.
أخبار ذات صلة
«جارتنر»: أبرز 10 مشترين للرقائق يخفضون الإنفاق 7.6%
لأصحاب الآيفون.. 4 أوامر صوتية تجعل حياتكم أسهل
المصدر: وكالات
هاتف ذكي
أيفون
آبل
شركة أبل
الأكثر قراءة
الرياضي
تعرف على المشاركين في كأس الملك سلمان للأندية العربية
16 فبراير 2023
الرياضي
أتسو في عداد المفقودين
15 فبراير 2023
دنيا
ميزة جديدة من واتساب..تحويل الرسائل الصوتية إلى مكتوبة
12 فبراير 2023
آخر الأخبار
عربي ودولي
الطبيب الخاص لبايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية
اليوم 07:37
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
عربي ودولي
غضب «المودعين» يحرق بنوك بيروت
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©