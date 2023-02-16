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وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل وِلش

نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل وِلش
16 فبراير 2023 07:54

توفيت الأربعاء عن 82 عاماً الممثّلة الأميركية راكيل وِلش، على ما أعلن مدير أعمال الراحلة التي لمع نجمها في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته واشتهرت خصوصاً بدورها في فيلم "وان مليون ييرز بي سي" (One Million Years BC).

وأوضح بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه أنّ وِلش "توفّيت بسلام في وقت مبكر من صباح اليوم بعد مرض قصير"، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

وشاركت وِلش خلال مسيرتها في أكثر من ثلاثين فيلماً من بينها "فانتاستيك فويدج" (Fantastic Voyage) و"ذي ثري ماسكتيرز" (The Three Musketeers).

ونالت وِلش عن هذا القيلم الذي عُرض عام 1973 جائزة غولدن علوب لأفضل ممثّلة. وفي رصيد الراحلة أيضاً أدوار في أكثر من 50 مسلسلاً تلفزيونياً.

وتعود بدايات شهرتها واسمها الأصلي راكيل تيخادا، إلى تتويجها ملكة في عدد من مسابقات الجمال وعرض الأزياء، قبل أن تقتحم عالم هوليوود.

 

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