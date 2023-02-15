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بدور القاسمي تعتمد خطة «شراع» 2023

بدور القاسمي خلال الزيارة (وام)
16 فبراير 2023 01:49

الشارقة (الاتحاد)

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اطلعت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، على الإنجازات التي حققها مركز شراع خلال الربع الأول من العام الجاري، والتطورات التي شهدها «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» التابع للجامعة الأميركية.
جاء ذلك خلال زيارتها للمجمع، اجتمعت خلالها مع نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لشراع، واعتمدت خطط المركز التنظيمية والاستراتيجيات للعام الجاري، كما اجتمعت الشيخة بدور مع حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، واطلعت على الخطط المستقبلية للارتقاء بجهود عمل المجمع في السنوات المقبلة، لترسيخ مكانته بين أبرز مراكز البحوث والابتكار في المنطقة.
وأشادت الشيخة بدور القاسمي، خلال الزيارة، بجهود «شراع» في تحفيز ريادة الأعمال وتمكين الجيل القادم من القياديين المبتكرين، وأثنت على إنجازات المركز في تدريب وتمكين مؤسسي الشركات خلال العام الماضي من خلال مبادرات متنوعة منها «تحدي بوابة الشارقة» الذي جذب اهتمام أصحاب الشركات الناشئة الساعية للاستفادة من الفرص التي توفرها الشارقة.
وأوضحت نجلاء المدفع أن «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، الحدث الريادي السنوي الذي ينظمه «شراع»، سجل في دورته للعام الماضي، الدورة الأكبر والأكثر نجاحاً منذ انطلاقه قبل ستة أعوام، حيث استضاف أكثر من 5000 زائر من قادة ورواد الأعمال الذين استمعوا لأكثر من 140 متحدثاً وخبيراً على مدار يومين.
وبعد اجتماعها مع نجلاء المدفع، التقت الشيخة بدور القاسمي، حسين المحمودي، وأشارت للجهود التي يبذلها «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا»، وأوضحت أن بيئة الأعمال في الشارقة تتميز بتكامل أدوار المراكز والمؤسسات التي توفر بنية تحتية للنهوض باقتصاد الإمارة، ومواكبة أحدث المتغيرات في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، لاستحداث فرص جديدة تنهض بالبنية العلمية والبحثية للإمارة.
من جانبه، بيّن حسين المحمودي، حجم الجهود التي يبذلها المجمع لاستحداث مرافق وتوفير مساحات مبتكرة لتعزيز بيئة العمل البحثي والعلمي في الإمارة، ورفد قطاعاتها الحيوية بحلول وخيارات تقنية تعزز مكانة الإمارة بين المدن الذكية، والسبّاقة في اقتصاد المعرفة.

الإمارات
بدور القاسمي
الشارقة
مركز الشارقة لريادة الأعمال
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