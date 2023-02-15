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إعانات مالية لفناني الشارع في أيرلندا

إعانات مالية لفناني الشارع في أيرلندا
16 فبراير 2023 01:49

دبلن (د ب أ) 

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بهدف مواجهة ظاهرة عرض العازفين أو المغنين إبداعهم على أرصفة الشوارع من أجل المال، دشنت أيرلندا برنامجاً لدعم المبدعين المعوزين، يحصل من خلاله الكتاب والفنانون على مبالغ مالية بشكل منتظم، ليتفرغوا للإبداع. ووفقاً للبرنامج سوف يحصل 2000 فنان على دخل أساسي من الدولة، يبلغ 325 يورو أسبوعياً لمدة ثلاث سنوات، واعتمدت الجهات المختصة منهجاً عشوائياً لاختيار الأشخاص المستفيدين من بين من تقدموا بطلبات للانضمام إليه. يذكر أن جائحة كورونا كانت وراء الأهمية الملحة لطرح مثل هذا البرنامج، الذي قالت السلطات إنه يمكن توسيعه حال نجاحه.

أيرلندا
دبلن
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