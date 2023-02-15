الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

5 أطفال لوالدين بولنديين لديهما 7 أبناء

5 أطفال لوالدين بولنديين لديهما 7 أبناء
16 فبراير 2023 01:49

وارسو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تراجع التضخم في بريطانيا مع بقائه أعلى من 10%
أنور قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً

أنجب والدان بولنديان بريطانيان لديهما سبعة أبناء، خمسة أطفال جدد، فيما أكدت الأم أنّها تشعر «بتحسّن أكثر مما كانت تتوقع» بعد هذا الحمل الصعب... وأنجبت دومينيكا كلارك التي لها سبعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 عاماً، خمسة أطفال في أحد مستشفيات كراكوف جنوب بولندا.
وقالت للصحفيين وزوجها البريطاني فينس بجانبها: «كنّا نخطط لإنجاب طفل ثامن، لكن اتّضح أنني حامل بأكثر من طفل واحد».. وخضعت دومينيكا لعملية قيصرية في الأسبوع الـ29 من الحمل، فيما استلزمت حالة الرضّع وضعهم على جهاز تنفس.

وارسو
بولندا
بريطانيا
آخر الأخبار
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
الرياضي
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
اليوم 16:00
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
الرياضي
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
اليوم 16:00
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
الإمارات
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
اليوم 15:59
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
الإمارات
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
اليوم 15:59
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©