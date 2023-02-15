5 أطفال لوالدين بولنديين لديهما 7 أبناء

وارسو (أ ف ب)

أنجب والدان بولنديان بريطانيان لديهما سبعة أبناء، خمسة أطفال جدد، فيما أكدت الأم أنّها تشعر «بتحسّن أكثر مما كانت تتوقع» بعد هذا الحمل الصعب... وأنجبت دومينيكا كلارك التي لها سبعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 عاماً، خمسة أطفال في أحد مستشفيات كراكوف جنوب بولندا.

وقالت للصحفيين وزوجها البريطاني فينس بجانبها: «كنّا نخطط لإنجاب طفل ثامن، لكن اتّضح أنني حامل بأكثر من طفل واحد».. وخضعت دومينيكا لعملية قيصرية في الأسبوع الـ29 من الحمل، فيما استلزمت حالة الرضّع وضعهم على جهاز تنفس.