«ليجولاند دبي» يستضيف «دبي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد) قام منتجع ليجولاند دبي بدعوة 25 من أعضاء وعضوات نادي دبي لأصحاب الهمم من أصحاب الهمم، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و45 عاماً، معهم مشرفون ومتطوعون لقضاء يوم بحديقة ليجولاند دبي الترفيهية والاستمتاع بألعاب الركوب ومناطق الجذب، وذلك استمراراً لمبادرات المسؤولية المجتمعية الخاصة بالمنتجع.تأسس نادي دبي لأصحاب الهمم في عام 1993 بهدف إعادة تأهيل أصحاب الهمم جسدياً وفكرياً للقيام بأدوارهم التنموية في مجالات الرياضة والثقافة والمجتمع. وتم تأسيس قسم خاص للسيدات في يوليو 2002 كهدية من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «طيب الله ثراه»، وذلك لدعمهن للقيام بدور فعال في النادي. ولأن التكامل هو أحد مكونات التنمية الثقافية البشرية، ينظم النادي العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والندوات وخدمات إعادة التأهيل لمساعدة أصحاب الهمم والتغلب على العديد من العقبات التي يواجهونها ودمجهم في المجتمع. وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية التي ستنظَّم بالتعاون بين «ليجولاند دبي» و«نادي دبي لأصحاب الهمم» خلال عام 2023، وذلك في إطار تعاون المنتجع مع العديد من المنظمات المحلية والإقليمية، في إطار الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.