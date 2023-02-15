الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

نعيم شدياق: التصوير رواية تترك أثراً

نعيم شدياق: التصوير رواية تترك أثراً
15 فبراير 2023 20:58

 أكد المصور اللبناني نعيم شدياق، مصوّر بطولات «ريد بول» للدراجات النارية، وأستاذ التصوير في «أكاديمية ريد بول»، أن التصوير لا يتمحور حول التقاط اللحظة في الوقت المناسب فحسب، بل حول رواية قصة تترك أثراً في نفس المشاهد. وشارك الحضور خبرته الواسعة التي تزيد على 25 عاماً في مجال التصوير الرياضي، كاشفاً أسرار التغلب على التحديات لتحقيق النجاح في هذا المجال.جاء ذلك ضمن واحدة من الجلسات التفاعلية التي تستضيفها «منصة X» ضمن »إكسبوجر 2023» بعنوان «التقاط اللحظات الحاسمة في عالم الرياضة»، حيث عرض خلالها مجموعة متنوعة من الصور التي توزعت على عدة مشاريع في داكار وجدة وعمان والإمارات والجزائر، موضحاً القصة وراء كل صورة وكمية التحديات والمشاعر التي واجهها لالتقاطها.
وبيّن المصور اللبناني أن المعدات والإضاءة عاملان مهمان جداً في التقاط أي صورة جميلة، وأضاف: «على المصور أن يكون مستعداً دائماً، ويتحقق من المكان الذي يصور فيه حتى يأخذ موقعاً مثالياً يمكّنه من التقاط مختلف اللحظات، وأن يخطط لمشروعه بشكل جيد، ويعرف كل شيء عن المنطقة التي يصور فيها، وأن يهتم بالتفاصيل ويمتلك القدرة على التأمل لالتقاط اللحظات المميزة».
وشدد على أن كل يوم بالنسبة له هو فرصة للتعلم، وختم بنصيحة قدمها إلى المصورين الواعدين: «يجب أن تكونوا فاعلين وأن تثروا تجاربكم من المصورين الكبار عبر تعلم تقنيات التصوير والتعرف على البرامج والكاميرات، وأن تتحلوا بالصبر، بالإضافة إلى ضرورة التعلم من الأخطاء، لأن هذا هو الطريق الوحيد نحو النجاح».

أخبار ذات صلة
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
الرياضي
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
اليوم 16:00
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
الرياضي
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
اليوم 16:00
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
الإمارات
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
اليوم 15:59
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
الإمارات
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
اليوم 15:59
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©