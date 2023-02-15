نعيم شدياق: التصوير رواية تترك أثراً

أكد المصور اللبناني نعيم شدياق، مصوّر بطولات «ريد بول» للدراجات النارية، وأستاذ التصوير في «أكاديمية ريد بول»، أن التصوير لا يتمحور حول التقاط اللحظة في الوقت المناسب فحسب، بل حول رواية قصة تترك أثراً في نفس المشاهد. وشارك الحضور خبرته الواسعة التي تزيد على 25 عاماً في مجال التصوير الرياضي، كاشفاً أسرار التغلب على التحديات لتحقيق النجاح في هذا المجال.جاء ذلك ضمن واحدة من الجلسات التفاعلية التي تستضيفها «منصة X» ضمن »إكسبوجر 2023» بعنوان «التقاط اللحظات الحاسمة في عالم الرياضة»، حيث عرض خلالها مجموعة متنوعة من الصور التي توزعت على عدة مشاريع في داكار وجدة وعمان والإمارات والجزائر، موضحاً القصة وراء كل صورة وكمية التحديات والمشاعر التي واجهها لالتقاطها. وبيّن المصور اللبناني أن المعدات والإضاءة عاملان مهمان جداً في التقاط أي صورة جميلة، وأضاف: «على المصور أن يكون مستعداً دائماً، ويتحقق من المكان الذي يصور فيه حتى يأخذ موقعاً مثالياً يمكّنه من التقاط مختلف اللحظات، وأن يخطط لمشروعه بشكل جيد، ويعرف كل شيء عن المنطقة التي يصور فيها، وأن يهتم بالتفاصيل ويمتلك القدرة على التأمل لالتقاط اللحظات المميزة». وشدد على أن كل يوم بالنسبة له هو فرصة للتعلم، وختم بنصيحة قدمها إلى المصورين الواعدين: «يجب أن تكونوا فاعلين وأن تثروا تجاربكم من المصورين الكبار عبر تعلم تقنيات التصوير والتعرف على البرامج والكاميرات، وأن تتحلوا بالصبر، بالإضافة إلى ضرورة التعلم من الأخطاء، لأن هذا هو الطريق الوحيد نحو النجاح».