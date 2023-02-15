الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سيزار بالكازار: أجسد المقاومة بالفن.. من واقع كولومبيا

سيزار بالكازار: أجسد المقاومة بالفن.. من واقع كولومبيا
15 فبراير 2023 20:54

الشارقة (الاتحاد) 
كنوز مدفونة في أرض تتجاذبها النزاعات، هو محور تركيز المصور الكولومبي سيزار بالكازار، لتوثيق الحياة في مدينته الأم سانتياغو دي كالي، وهو المشروع الذي انطلق منه ليشارك جمهور الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" تجربته الفنية في جلسة حوارية حملت عنوان "أرض المقاومة".
قدم بالكازار رحلته التوثيقيّة وعلاقته الوطيدة بمدينته التي غاب عنها لسنوات طويلة، ليعود ويسلط الضوء على توظيف الفن في المقاومة والصمود.
وقال: "أردت حمل رسالة الأمل والإرادة لسكان لم تحبط عزيمتهم النزاعات، بل أخذوا يتجهون نحو الإبداع والفن في مقاومتها. أروي في هذا المشروع واحدة من أكثر الحيل والمواضيع التي سعيت عبرها إلى إيجاد نفسي، بعد عودتي إلى مدينتي من غربة طويلة حاولت خلالها فهم الوضع السائد في بلادي بسبب الأزمات".
وأضاف: "بدأت أستكشف ماذا تعني كلمة مقاومة، ووجدت ذلك في مدينتي، فقد أدركت كيف يتجسد هذا الفعل من خلال تأمل الفن في بلادي"، مستعرضاً مقاطع وصوراً عن الرقص في الشوارع والفنون الإبداعية والتراثية.
وقال بالكازار: "ولدنا في عالم من المتناقضات بين دولة كاملة وإدارة سيئة، وفي عالم كان يتغذى على جهود الفقراء. حملنا رسالة مضمونها أن نغير طريقة التفكير، كنا نشعر بالفخر والاعتزاز بالهوية، لكن هذا لا يسمح لنا أن نمضي قدماً نحو أهدافنا، ومع ذلك نحاول أن نجد توازناً ومخرجاً من خلال الفن".
وتحدّث عن قصص وصور نقلها من مجتمعه، وثق خلالها لفنون الرقص في الشوارع والجداريات، التي تنبض بالنغمات الموسيقية لتشكّل صلة الوصل بينها وبين قصص الصمود التي خاضها أشخاص حلموا بغد أفضل ووجدوا ملجأهم في الإبداع ليغيروا واقعهم الاجتماعي الأليم ويغنوه.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل ختام «إكسبوجر 2023»
جولة في شوارع باريس.. ضمن "إكسبوجر"
المهرجان الدولي للتصوير
مهرجان إكسبوجر
إكسبوجر
آخر الأخبار
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
الرياضي
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
اليوم 16:00
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
الرياضي
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
اليوم 16:00
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
الإمارات
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
اليوم 15:59
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
الإمارات
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
اليوم 15:59
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©