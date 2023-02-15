الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"دبي باركس آند ريزورتس" تطلق أكبر قلعة قفز

"دبي باركس آند ريزورتس" تطلق أكبر قلعة قفز
15 فبراير 2023 17:56

أعلنت "دبي باركس آند ريزورتس"، أكبر متنزه ترفيهي في الشرق الأوسط، إطلاق JumpX، متنزه ألعاب القفز الهوائية العملاق في "ريفرلاند دبي"، في 17 فبراير الجاري.يقدّم المتنزه الجديد للأطفال من سن 5 سنوات وما فوق، عالماً من التسلية والمرح والمغامرات لإتقان مهاراتهم في القفز متنقّلين عبر سلسلة من مناطق القفز والجدران القابلة للتسلق والأنفاق والحواجز والألعاب الحسية الموزّعة على مستويات متعدّدة، مع تواجد مقهىً جديد لتناول المشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة والحلويات. 
وتتطلّع "دبي باركس آند ريزورتس" من خلال إطلاقها لمتنزه JumpX إلى تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لـ «أكبر قلعة قفز قابلة للنفّخ في العالم».
وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: "نحن سعداء بإضافة تجربة مميزة جديدة إلى ما تقدمه دبي ضمن قطاع الترفيه، حيث يزخر المتنزه الجديد بالمرح والترفيه، ويعتمد على الحركة والمغامرة ضمن بيئة آمنة. ويأتي الإطلاق الجديد ضمن مساعينا الدائمة لطرح تجارب ترفيه بمستوىً عالمي تناسب ضيوفنا من مختلف الفئات العمرية. ونتطلّع بشغف لمحاولة تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية". 
ويأتي افتتاح المتنزه وألعاب القفز الهوائية عقب إعلان "ريفرلاند دبي"  عن إضافة استعراض موكِب «ديناصور مانيا» المبهر للديناصورات، والذي يستغرق 45 دقيقة، لإدخال البهجة والسرور إلى الضيوف الصغار والكبار.

 

أخبار ذات صلة
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
الرياضي
«اليوم الرياضي» يتبنى مفهوم «الاستدامة» في النسخة الثامنة
اليوم 16:00
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
الرياضي
ربع نهائي دوري رجال السلة 8 مارس
اليوم 16:00
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
الإمارات
محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي
اليوم 15:59
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
الإمارات
الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية لسوريا وتركيا
اليوم 15:59
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©