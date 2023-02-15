"دبي باركس آند ريزورتس" تطلق أكبر قلعة قفز

أعلنت "دبي باركس آند ريزورتس"، أكبر متنزه ترفيهي في الشرق الأوسط، إطلاق JumpX، متنزه ألعاب القفز الهوائية العملاق في "ريفرلاند دبي"، في 17 فبراير الجاري.يقدّم المتنزه الجديد للأطفال من سن 5 سنوات وما فوق، عالماً من التسلية والمرح والمغامرات لإتقان مهاراتهم في القفز متنقّلين عبر سلسلة من مناطق القفز والجدران القابلة للتسلق والأنفاق والحواجز والألعاب الحسية الموزّعة على مستويات متعدّدة، مع تواجد مقهىً جديد لتناول المشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة والحلويات. وتتطلّع "دبي باركس آند ريزورتس" من خلال إطلاقها لمتنزه JumpX إلى تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لـ «أكبر قلعة قفز قابلة للنفّخ في العالم». وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: "نحن سعداء بإضافة تجربة مميزة جديدة إلى ما تقدمه دبي ضمن قطاع الترفيه، حيث يزخر المتنزه الجديد بالمرح والترفيه، ويعتمد على الحركة والمغامرة ضمن بيئة آمنة. ويأتي الإطلاق الجديد ضمن مساعينا الدائمة لطرح تجارب ترفيه بمستوىً عالمي تناسب ضيوفنا من مختلف الفئات العمرية. ونتطلّع بشغف لمحاولة تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية". ويأتي افتتاح المتنزه وألعاب القفز الهوائية عقب إعلان "ريفرلاند دبي" عن إضافة استعراض موكِب «ديناصور مانيا» المبهر للديناصورات، والذي يستغرق 45 دقيقة، لإدخال البهجة والسرور إلى الضيوف الصغار والكبار.