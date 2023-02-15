7 أفلام عربية في «برلين السينمائي»

تشارك السينما العربية بـ7 أفلام، بالنسخة الـ73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، خلال الفترة من 16 وحتى 26 فبراير الجاري. وتضم المسابقة الرسمية 19 فيلماً، و9 أفلام وثائقية، واستحدث المهرجان هذا العام جائزة «برلين للمسلسلات»، وتتنافس عليها 7 أعمال درامية. وتحضر السينما المصرية بـ3 أفلام، الأول للمخرج عاصم هندواي بعنوان «سيميا: ستراتاجيم لعدم التحديد» حول برنامج ذكاء اصطناعي وهمي، يهدف إلى إنشاء اقتصاد مخطط، والثاني «استعارة ألبوم العائلة»، ويستعرض مقاطع تسجيلية ولقطات لعائلة تسعى إلى استعادة ذكرى قريب مفقود، للمخرج تامر سعيد، بالإضافة إلى المعرض الفني «هو، هنا، على هذا الشاطئ»، إخراج ياسمينة متولي. وتشارك السينما السورية بفيلمين: الأول «وادي الخرسانة»، ويتناول هجرة عائلة سورية إلى كندا، تحاول التأقلم مع الظروف المعيشية هناك، إخراج أنطوان بورجية. وتدور أحداث الفيلم الوثائقي الثاني «تحت سماء دمشق» حول قضايا العنف في حياة المرأة السورية، من خلال مجموعة فتيات يسردن وقائع وقصص العنف التي يتعرضن لها، إخراج الثلاثي هبة خالد، وطلال ديركي، وعلي وجيه. وعن شلالات لبنان التي تغير اسمها مرات عدة إبان الحرب الأهلية، تدور أحداث فيلم «الرفيق القائد - كم جميل أن أراك»، إخراج وليد رعد. وللمرة الأولى تشارك السينما اليمنية بمهرجان برلين بفيلم «المرهقون»، وتدور أحداثه حول زوجين وأطفالهما الثلاثة بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة أزمة اقتصادية، وهو الفيلم العربي الوحيد المشارك بمسابقة قسم البانوراما بتلك النسخة، إخراج عمرو جمال.