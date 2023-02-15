مهرجان الشيخ زايد يزخر بالعروض.. في فبراير

أبوظبي (الاتحاد)



يشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات ثقافية وترفيهية مميزة، وينظم عدداً من العروض والمسابقات والسحوبات والحفلات الغنائية.وتستمر، خلال شهر فبراير الحالي، سحوبات جوائز مهرجان الشيخ زايد، وسحوبات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي تمكن الزوار من فرص الفوز بعدد كبير من السيارات والكثير من الجوائز القيمة، إضافة إلى المسابقات المصاحبة لجائزة سمو الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والتي تستهدف دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، عدا عن مسابقات الأكلات الشعبية التي تقيمها القرية التراثية.

وتتوالى الفعاليات خلال الشهر نفسه، حيث تستمر عروض «إكستريم ويك أندز» حتى 25 فبراير في جذب الزوار، وتحتوي على أجمل عروض «الفري ستايل موتوكروس» وعروض «سيارات الدريفت»، وتُقام لمدة شهر أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقدم فعاليات «الوثبة كاستم شو» لعشاق السيارات مغامرات حافلة بالتشويق، وفرصة التعرف على أفضل الطرق لإعادة بناء السيارات الكلاسيكية، وسيارات الدفع الرباعي وتجديدها وتزويد محركاتها.

ويواصل المهرجان تقديم العديد من الفعاليات المميزة في مختلف أجنحة الحضارات العالمية، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة سواء في «جناح ذاكرة الوطن» أو حديقة الأضواء والزهور، وجناح دائرة الثقافة والسياحة والواحة الزراعية ومنتجع الفرسان الرياضي ومدينة الألعاب الترفيهية، إلى جانب مسيرة الحضارات العالمية بمشاركة العديد من الدول، والتي تجوب ساحات المهرجان وتعرف زواره بثقافات هذه الدول، مع الكثير من فعاليات الألعاب النارية الكبرى التي تضيء سماء الوثبة.

ويستمتع زوار المهرجان بمئات العروض الرئيسة اليومية والأسبوعية، من أبرزها عروض «نافورة الإمارات والليزر»، حيث تم تطوير النافورة بالكثير من الإضافات الحديثة والعروض الفنية الشائقة الممتعة، لما تحظى به من اهتمام كبير من الزوار.