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عرض الدمى.. في خورفكان

عرض الدمى.. في خورفكان
15 فبراير 2023 17:43

خورفكان (الاتحاد)
نظمت دائرة الثقافة برنامج «عروض الدمى للأطفال» في مدرسة عبدالله بن المبارك في خورفكان، ضمن سلسلة فعاليات وبرامج الدائرة بالمنطقة الشرقية.
وتضمن البرنامج عرض الدمى الذي قدمته روعة راشد، وحاكت فيه خيال الطفل بطابع ممتع أثناء سرد أحداث القصص.
وجسدت شخصيات القصة بدمى تهدف إلى المعرفة وتقديم رسائل تتحدث عن قيم أخلاقية، مثل حب الأخوة، مساواة الوالدين في حب أطفالهم، وبر الوالدين.
كما قدمت ورشة فن العرائس.وتخللت الفعالية عروض فنية موسيقية لشخصيات كرتونية تفاعل، مع تقديم مسابقات ترفيهية وثقافية للأطفال، بالإضافة إلى الهدايا. وفي الختام تم تكريم المشاركين.
ويأتي الهدف من البرنامج تنمية عقول الأطفال، وتزويدهم بالمعرفة من خلال عرض القصص المفيدة، وتنمية خيالهم، وتوصيل القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية.

 

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