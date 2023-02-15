«سوق السبت» في واحة العين.. وجهة عائلية ترفيهية

أبوظبي (الاتحاد) انطلقت بنجاح فعاليات سوق السبت في واحة العين وسط الطبيعة الخلابة في أكبر واحات العين، وتتواصل كل يوم سبت أسبوعياً حتى يوم 25 مارس، مع برنامج حافل من الأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق وفنون الطهي، بمشاركة عددٍ كبير من العلامات والمتاجر المتميزة. ويشكل السوق، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجهة عائلية استثنائية تجمع مختلف فئات المجتمع للاستمتاع بأجمل اللحظات خلال المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، واكتشاف مختارات من أفضل المنتجات الإماراتية، من الأزياء والمجوهرات والأكسسوار، إلى جانب قائمة من أشهى المأكولات بنكهات من مختلف أنحاء العالم، والفواكه والخضراوات والأطعمة العضوية. ويحتضن السوق كذلك عدداً من المتاجر توفر قائمة رائعة من المنتجات على مدار 3 أسابيع فقط. وتمنح هذه الفعالية العائلات والأصدقاء فرصة صناعة ذكريات لا تنسى في الهواء الطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تدعوهم للاستمتاع بالأنشطة التراثية والترفيهية والتثقيفية التي تُلبي كافة تطلعاتهم. ويفتح سوق السبت في واحة العين أبوابه من الساعة 3:00 ظهراً حتى منتصف الليل.