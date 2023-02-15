نيل لايفر: امتهنت جرّ العربات لأتمكن من التصوير

الشارقة (الاتحاد) استضافت القاعة الرئيسة في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، جلسة حوارية ملهمة تحدث فيها المصور الصحفي الرياضي العالمي نيل لايفر، بعنوان «ستون عاماً من الصور الأيقونية في التصوير الصحفي، التي لا تفوّت»، حيث حاوره المصور الفوتوغرافي جيمس هورنستين. وقدم لايفر خلاصة مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 60 عاماً، عبر عرض مجموعة مدهشة من أشهر أعماله الفوتوغرافية، التي ضمت عدداً من الصور التاريخية النادرة لمشاهير الرياضة والمجتمع والقادة حول العالم، وأصبحت صوره من أعظم الصور الملتقطة في التاريخ.واستهلّ هورنستين حديثه قبل توجيهه الأسئلة لضيفه نيل لايفر بالحديث عن القيمة العظيمة التي يمكن استخلاصها من المهرجان، وروى للجمهور كلام المصور العالمي ستيف ماكوري حين سأله هورنستين في يوم الافتتاح عن رأيه في«إكسبوجر» فكان ردّ ماكوري: «إكسبوجر هو أعظم مهرجان تصوير في العالم». وتحدث لايفر عن سعادته البالغة بحضوره هذا المهرجان المهم، ومشاركته الجمهور تلك الصور العزيزة على قلبه وروحه. ثم تطرق لايفر إلى الحديث عن بداياته في حارات مانهاتن، حيث لم يكن والده مع فكرة أن يصبح مصوراً، وكان يردد: «تلك هواية الأغنياء، وعلى نيل الصغير أن يهتم بدروسه ليصبح طبيباً». لكنه عاند واختار المضي في هذا المجال، وكان يجتمع مع أصدقائه في نادي الكاميرات بمنهاتن، وهناك التقى امرأة بولندية تدعى نيلِي علمته لأول مرة كيف يمسك كاميرا ويلتقط صوراً جميلة، وفي عام 1958 التقط نيل أول لقطة رياضية في حياته لفريق بولتيمور بكرة القدم الأميركية. ويقول عن هذه اللقطة: «كنت في الـ 16 من عمري، ودخلت الملعب بصفتي مساعداً لجرّ عربات المعاقين، فلم يكنْ ثمة طريقة غير هذه، وهناك حالفني الحظ فالتقطت هذه الصورة الجميلة». وتحدث نيل لايفر عن أكثر صوره شهرة وهي صورة بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي، قائلاً: «أبي كان عاشقاً للملاكمة، وكان يأخذني لمشاهدة هذه المباريات، وأوجد هذا لدي شغفاً كبيراً بهذه الرياضة».
بعدها سمع بمحمد علي كلاي، وذهب ليشاهده في إحدى مبارياته، وهناك حالفه الحظ لأن يكون واقفاً أمام محمد علي كلاي وهو يطرح خصمه أرضاً في الجولة الأولى، فالتقط له هذه الصورة التي اختيرت لتكون أفضل صورة في القرن العشرين.وأخذ نيل لايفر الجمهور في جولة حول الكثير من الصور الجميلة التي التقطها لعدد من الحيوانات في الحياة الطبيعية وركز فيها على تلك الأنواع المهددة بالانقراض، بجانب لقطاته المدهشة لعديد من قادة العالم، والممثلين، الذين صورهم على مدار أكثر من نصف قرن.