جاسم المهنا لـ «إكسبوجر»: ثق بهويتك العربية لتصل إلى العالمية



الشارقة (الاتحاد)

استضافت «منصة X» في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» المخرج الكويتي المتميز جاسم المهنا في جلسة بعنوان «أن نسرد قصصنا: وجهة نظر المخرج في القصص العربية»، تحدث فيها عن أثر القصص العربية على مخرجات السينما والدراما في عصرنا الحديث، ومدى تأثير هذه القصص في الجمهور، مشدداً على أهمية قصصنا الأصيلة، وقيمة ثقافتنا العربية بشكل عام في رفد السينما والدراما بالعديد من الروائع.استُهلت الجلسة بعرض العديد من أعمال جاسم المهنا، كمسلسل «الناموس» الذي عرض في شهر رمضان 2021، ومسلسله الأخير «الصفقة» الذي يعرض على منصة نيتفلكس. وقال: «الصفقة قصة مستوحاة من الواقع الكويتي، انتقلت بها من المحلية للعالمية، وقد ترجم الفيلم وعرض في 190 دولة حول العالم»، وشدد على فكرة أن القصص المحلية قادرة على الانتشار عالمياً، قائلاً: «ثقْ بهويتك العربية، وستصل للعالمية».

وتحدث المهنا أيضاً عن بدايات شغفه حين كان يمسك كاميرته البسيطة ويجمع أبناء عمه ويوزعهم محاولاً تقمص دور المخرج، ثم انتقاله إلى نيوزيلندا وقضائه 7 سنوات لدراسة الإخراج السينمائي هناك، وشارك المهنا مع جمهور منصة X العديد من الذكريات المتعلقة بشغفه وحرفته، منها زيارته للجمعية الأميركية للمخرجين، وحديثه مع أحد كبار المخرجين هناك حول نقطة الانطلاق إلى العالمية، وتذكره لنصيحة هذا المخرج أن كل نجوم هوليوود بدأوا قصصهم في بلدانهم وليس في هوليوود.

وتوقف المهنا عند ضرورة الإيمان بالكوادر المحلية وأبناء الوطن في دفع عجلة الفن والسينما إلى الأمام، واستشهد في حديثه بمسلسله «الناموس»، وكان 90% من فريق عمله من الكويت. وقال: «كان مدير تصوير المسلسل من أميركا، وكان شخصاً متواضعاً غير معروف كثيراً هناك. وبعدما عرض المسلسل، قام بعرض صور منه في هوليوود، حيث افتتن المعنيون بالصور، وتعاقدوا معه ليصور فيلم «زومبي 3» المعروف عالمياً، لذلك فإن الصورة من الكويت هي التي قادت مدير التصوير للمشاركة في أحد أشهر الأفلام عالمياً».