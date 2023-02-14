سريلانكا: حظر منتجات البلاستيك لحماية الأفيال

كولومبو (أ ف ب)

أعلنت حكومة سريلانكا فرض حظر كامل على المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة وغير القابلة للتحلل، في إجراء لحماية البيئة يرجع جزئياً إلى نفوق الأفيال البرية والغزلان بسبب النفايات البلاستيكية، وقال الناطق باسم الحكومة، وزير الإعلام باندولا غوناوردانا: إن الحظر سيشمل تصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية (كأدوات المائدة والأكواب والزهور الاصطناعية) اعتباراً من يونيو، ويأتي هذا الإجراء بعد توصيات لجنة خبراء عُيّنت قبل 18 شهراً لدراسة تأثير النفايات البلاستيكية على البيئة والحياة البرية، وكانت حيوانات من هذه الأجناس تقتات في مكبات القمامة المكشوفة. وكشفت عمليات تشريح عن تناولها كميات من المواد البلاستيكية الممزوجة بمخلفات الطعام.