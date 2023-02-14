كاميلا تضع تاج جدة الملكة إليزابيث

لندن (أ ف ب)

ستضع الملكة كاميلا تاج الملكة ماري، جدة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال حفلة تتويجها وزوجها الملك الجديد تشارلز الثالث في السادس من مايو، وأوضح قصر باكنغهام أنّ التاج «سُحب» من برج لندن حيث كان معروضاً لإجراء «تعديلات عليه قبل» حفل التتويج، وأضاف القصر «ستكون هذه المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يُعتمد فيها تاج موجود أساساً، خلال حفلة تتويج ملك أو ملكة كونسورت»، موضحاً أنّ هذه الخطوة تندرج تحت هدفي «الاستدامة والفعالية»، ولفت القصر إلى أنّ التعديلات «البسيطة» التي سيخضع لها التاج ستعكس «الأسلوب الخاص بكاميلا»، وستكون بمثابة «خطوة تكريمية» للراحلة إليزابيث الثانية.