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تشخيص الاكتئاب بالذكاء الاصطناعي

تشخيص الاكتئاب بالذكاء الاصطناعي
15 فبراير 2023 02:43

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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ابتكر فريق بحثي من معهد جينهوا للأبحاث المتقدمة وجامعة هاربين للعلوم والتكنولوجيا في الصين معادلة خوارزمية للذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف الإصابة بالاكتئاب من حديث الشخص، تستطيع منظومة «دياك ووز» التعرف على الانفعالات المختلفة التي يشعر بها الشخص من خلال تحليل حديثه، من خلال تغذية المنظومة بمقاطع صوتية وتعبيرات وجه ثلاثية الأبعاد لمصابين بالاكتئاب وآخرين أصحاء، وجمع مقاطع من مقابلات أجريت مع مرضى ومتطوعين للحديث بشأن حالتهم المزاجية وشؤون حياتهم، ويهدف الفريق البحثي إلى تطوير المنظومة الجديدة لمساعدة أطباء النفس في رصد أعراض الأمراض النفسية وتشخيصها.

الاكتئاب
الذكاء الاصطناعي
الصين
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