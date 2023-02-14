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«مهرجان دار الزين».. مغامرات في حديقة الجاهلي

جانب من فعاليات المهرجان (من المصدر)
15 فبراير 2023 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

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يستقطب «مهرجان دار الزين»، الذي يقام في حديقة الجاهلي بمدينة العين، العائلات والأصدقاء للاستمتاع ببرنامجه الحافل بالأنشطة الترفيهية والثقافية وتجارب التسوق وفنون الطهي الرائعة، وتستمر فعالياته حتى 19 فبراير الجاري، وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بلدية مدينة العين والشريك الإعلامي «إمارات أف إم» و«ستار أف إم».
ويعود المهرجان في حلة جديدة مستوحاة من الطبيعة وأجواء الربيع، حيث يرحب بزواره لاكتشاف عروضه المتنوعة، والأعمال الفنية التركيبية، وتمضية أجمل اللحظات في «بيت المرح» مع فرص عديدة لالتقاط الصور ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن خوض الكثير من المغامرات في لعبة «الهروب من الغابة»، واختبار مهاراتهم في لعبة الواقع الافتراضي DUAT.
وينطلق الزوار في رحلة حول فنون الطهي من مختلف أنحاء العالم، إذ يدعوهم المقهى الإنجليزي «سانت إيمس» لتذوق القهوة وأطباق الحلوى المميزة، ويمكنهم أيضاً الاستمتاع بالمأكولات المفضلة من «ناب بيتزيريا» و«ليتس بوبكورن» و«تايجر شوجر».
ويحظى عشاق الموسيقى بسلسلة من الحفلات التي يحييها عدد من نجوم الغناء في المنطقة: رشا رزق اليوم 15 فبراير، تامر حسني في 16 فبراير، أحمد سعد في 17 فبراير، وفرقة ميامي في 19 فبراير.
وضمن أجواء خلابة، تستمتع العائلات بعرض أروع الأفلام الكرتونية والإنيمشن، ضمن برنامج «كلاسيكيات ديزني»، حيث تم اختيار باقة من الأفلام المستوحاة من الطبيعة طوال فترة المهرجان منها: «جومانجي: مرحباً بكم في الأدغال» و«كتاب الأدغال» و«الأسد الملك».
ويقدم «سوق المهرجان» في «مهرجان دار الزين» منتجات متنوعة بعلامات إماراتية وخليجية رائدة، فضلاً عن منتجات مصنوعة يدوياً مستوحاة من الثقافة الإماراتية.

الإمارات
دار الزين
العين
حديقة الجاهلي
دائرة الثقافة والسياحة
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