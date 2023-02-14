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مصورون يكشفون أسرارهم في «إكسبوجر 2023»

صورة لأروى الحاطي.. تحمل قصة ورسالة
15 فبراير 2023 02:43

خولة علي (دبي) 

تُختتم اليوم فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، الذي شهد على مدار أسبوع كامل حراكاً ثقافياً متنوعاً حول أسرار المصورين العالميين والصور الأكثر إلهاماً، واستقطب في مركز إكسبو الشارقة جمهوراً غفيراً من هواة التصوير ومحترفيه. 
وقدم خبراء التصوير الفوتوغرافي على مدار المهرجان عدداً من الورش للزوار الراغبين في الولوج إلى عوالم التصوير الإبداعي والإبحار في فنونه وتقنياته المتنوعة. ولقد أثرت الورش المتخصصة المهرجان وجعلته منصة مهمة لمحترفي التصوير لينقلوا خبراتهم وتجاربهم ويستعرضوا مسيرتهم المهنية في خطوة لإلهام الباحثين عن التميز والارتقاء بمهاراتهم الفنية، بمختلف أنماط التصوير ومجالاته الفنية والسينمائية والتجارية وسواها. 

فنون وتقنيات
استهدفت الورش مختلف الفئات المهتمة والمستويات، وقدمت دلائل حسية وشرحاً وافياً بهدف تثقيف الجميع بكيفية التمكن سريعاً من إدراك مفاهيم جديدة في مجال تعلم تقنيات التصوير، والانطلاق في رحابه. وإلى جانب المصورين العالميين الذين كشفوا عن أسرارهم في فنون التصوير، سجل عدد من المصورين المحليين مشاركاتهم في مجموعة من الورش، وتحدثوا عن أساسيات فنون التصوير الفوتوغرافي وتقنياته المتنوعة. 

من ذاكرة صورة 
قدمت المصورة أروى الحاطي ورشة بعنوان «من ذاكرة صورة»، استعرضت فيها الأسس والخطوات التي اعتمدتها في التقاط مجموعة من أعمالها الفنية، بدءاً من اختيار الفكرة، وصولاً إلى تحديد معدات الكاميرا ونوع العدسة وكيفية ضبطها. وتطرقت إلى أسلوبها في العمل على توثيق الصورة، كي لا تكون عابرة وحسب، وإنما تحمل في طياتها ذاكرة مكان وزمان وملامح أشخاص، بحيث يعكس العمل تفاصيل حياتهم اليومية، وما فيها من مشقة وبساطة. وذكرت أن الفكرة في إظهار الرضا الذي يعيشه الناس بالرغم من كل مظاهر التعب الذي يحوط بهم. 

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أساسيات الإضاءة 
واستعرض المصور عبدالله الهاشمي ورشة أساسيات الإضاءة في الاستديو، ليكشف عن تقنيات تأسيس استديو التصوير الذي يتوقف العمل فيه على الإضاءة الجيدة. وتعرف الحضور على أساسيات عالم الإضاءة وكيفية رسم الإضاءات على الأشخاص، وأهم تكوينات الإضاءة بالاستديو، وكيفية اختيار الإضاءة المناسبة ونوعيه التصوير، واطلع الجميع على الأساسيات المهمة لوضعيات «الموديلز» الرئيسة وتأثيرات العدسات للخروج بأفضل النتائج وتحقيق الفكرة التي يهدف إليها المصور من العمل. 

الدرون 
وقدم المصور هشام بن سويف ورشة عن أسرار التصوير بـ «الدرون»، وتطرق إلى عدة محاور، منها تصنيف «الدرون» وآلية ترخيصه واستخدامه، موضحاً أن مجال التصوير بهذه التقنية غير مقتصر على التصوير والترفيه، وإنما في مجالات المراقبة الأمنية والسلامة وعمليات البحث والإنقاذ ورسم الخرائط الجيوغرافية والتطبيقات الهندسية. ثم تحدث عن فنيات وأسرار التصوير بـ «الدرون» وأنواعه، مستعرضاً أساسيات تصوير المدن والطبيعة وكيفية إظهار جماليات المشاهد من منظور وزوايا مختلفة وغير مألوفة. واستغلال «الدرون» في تصوير مناظر من الصعب أن تصل لها الكاميرا العادية أو تحتاج لإمكانيات هائلة للوصول لها. واختتم بن سويف ورشته بعرض فيديو قصير لتوضيح طريقة التصوير السينمائي وقدرة «الدرون» على الوصول إلى مواقع كانت بمثابة حلم لكل مصور. وقد تفاعل الحضور مع الورشة التي ضمت الكثير من المعلومات المفيدة والثرية فيما يتعلق بفنون التصوير. 

تواصل فكري
عرضت المصورة فاطمة الحارثي تجربتها الفنية أمام الحضور، مؤكدة أن «إكسبوجر» يُعتبر فرصة للمصورين للتعرف على مبدعين وفنانين في مجالات بصرية مختلفة، والعمل على التواصل الفكري والفني والإبداعي معهم. وتسعى لأن تكون أعمالها سبباً في إلهام من حولها، وتحدثت عن أهمية استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الدف من الأعمال الفنية التي تحاكي الذائقة العامة.

إكسبوجر
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مهرجان إكسبوجر
الشارقة
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