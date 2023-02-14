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العالمي آيدان سوليفان يتحدث عن عدسة سلطان القاسمي

العالمي آيدان سوليفان يتحدث عن عدسة سلطان القاسمي
14 فبراير 2023 17:16

الشارقة (الاتحاد) 
يمتلك سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام، جانباً فنياً لطالما مثّل جزءاً من حياته الخاصة، حيث يهتم سموه بممارسة التصوير خلال سفره في الرحلات التي يقوم بها إلى المناطق الطبيعية، وينعكس هذا الشغف في أعماله الفنية المعروضة في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، تحت عنوان «الشارقة بعدسة سلطان القاسمي».  
تصطحب صور المعرض الـ 10 زوار المهرجان في رحلة إلى أبرز المعالم الثقافية في الشارقة، وإبداعات فن العمارة في وجهاتها، والمناظر الطبيعية الساحرة التي تحتضنها، حيث يعتبر المعرض تحية محبة وتقدير إلى الشارقة وتاريخها وجمالها وتنوعها، بعد أن ألهمت سموه لتوثيقها بصرياً من خلال العدسة وتعريف العالم عليها.
وقال المصور العالمي آيدان سوليفان، في حديثه عن معرض سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «أتذكر الحوار الذي دار بيننا في العام 2019، هنا في المهرجان الدولي للتصوير«إكسبوجر»، عندما سألت سمو الشيخ عن متى سينضم إلينا بمعرضه الخاص. وها نحن بعد 4 سنوات فقط من هذه المحادثة، وأجد نفسي معجباً بمدى التقدم الواضح في عمله خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن».
ويتضمن المعرض صوراً متنوعة من محمية أشجار القرم في كلباء، ذات الأهمية البالغة للمنظومة البيئية البحرية لدولة الإمارات، وتضاريس منطقة مليحة، التي انضمت إلى قائمة «اليونيسكو» لمواقع التراث العالمي، ولقطات جوية لناطحات السحاب التي تصطف على طول واجهة المجاز المائية، ولمدينة خورفكان في المنطقة الشرقية وتضاريسها الفريدة حيث تلتقي الجبال بالبحر.
ومن أحدث أعمال سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي صورة التقطها سموه العام الماضي لـ«بيت الحكمة» المركز الثقافي والاجتماعي الذي يحاكي مكتبات المستقبل، والذي يجسد الإرث الحي لترشيح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لإمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب في العام 2019.
وتتجلى محبة سموه وإعجابه بالإمارة في هذا المعرض الذي يوفر لعشاق فن التصوير الفوتوغرافي فرصة التعرف على الشارقة بعدسته، في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، أكبر مهرجان للتصوير في العالم، والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في «مركز إكسبو الشارقة». 

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