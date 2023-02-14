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مسرح «دبي أوبرا» يستضيف «شريك»

مسرح «دبي أوبرا» يستضيف «شريك»
14 فبراير 2023 16:24

أبوظبي (الاتحاد) 

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يستضيف مسرح «دبي أوبرا» عروض مسرحية شريك الموسيقية الأسبوع المقبل، وهي مسرحية مقتبسة من الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، والذي أنتجته شركة دريم وركس أنيميشن. وتنطلق سلسلة العروض الحية للمسرحية الموسيقية الشهيرة بين 22 و26 فبراير. وتتضمن المسرحية الترفيهية المميزة الشخصيات المحبوبة من مملكة نائية، حيث تدور أحداث القصة الخيالية.وتروي المسرحية قصة شريك، الغول المتواضع والبسيط، الذي يعيش في مملكة نائية، وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما يتولى مهمة إنقاذ الأميرة المسكينة بدلاً من الأمير الوسيم. ويحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى 19 مقطوعة موسيقية، إضافة إلى المقطوعات الموسيقية التصويرية الشهيرة، ومجموعة من أجمل الرقصات الإبداعية والخلفيات الفنية المميزة.
ووصل مجموع عروض المسرحية، منذ العرض الأول في العام 2008 في مسرح برودواي في نيويورك، إلى أكثر من 500 عرض لتحقق 8 ترشيحات لجوائز توني المرموقة في العام 2009. وعُرضت المسرحية الغنائية في الكثير من الدول، بما فيها المملكة المتحدة وأيرلندا وبولندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرازيل والسويد والدنمارك وألمانيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وماكاو والصين. كما تم الإعلان عن بدء عرضها في أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها الإمارات والسعودية والكويت.

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