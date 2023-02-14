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«إكسبوجر»: كيف تلتقط صوراً مثالية بفن التجميل؟

«إكسبوجر»: كيف تلتقط صوراً مثالية بفن التجميل؟
14 فبراير 2023 16:23

الشارقة (الاتحاد) 

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تجمع صلة قوية بين التصوير الفوتوغرافي وفن المكياج، وبهدف التدريب على أهم الأدوات والتقنيات المستخدمة في التجميل الذي يسبق التقاط الصور، نظمت «فوجي فيلم الشرق الأوسط» جلسة بعنوان «المكياج والتصوير» في «منصة X»، ضمن فعاليات لمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».  
وخلال الجلسة التدريبية، قدمت خبيرتان من أكثر الفنانات موهبةً في هذا المجال، وهما فنانة التجميل آنا والمصورة مونا مانوشي، مبادئ حول فن التجميل، بدأت ببرنامج تعليمي مباشر حول مساحيق التجميل، وكشفت المدربة آنا عن الحِيل السرية التي تلجأ إليها لاستخدام مساحيق التجميل بطريقة ناعمة وجميلة، قبل أن تقدّم عرضاً مفصلاً لكل مرحلة من مراحل وضع المكياج قبل التصوير.
وشاركت مانوشي الحضور خبراتها ومعارفها في كيفية التقاط صور جميلة مع وضع مساحيق التجميل، ونفت أن تكون الإضاءة القوية هي الطريقة الوحيدة لالتقاط صور رائعة، وقالت: «أستخدم في عملي الظل والإضاءة المتقلّبة، كما أنصح بالاعتماد على الإضاءة الطبيعية أحياناً»، وشددت على أهمية توجيه الإضاءة الصناعية إلى منتصف العينين لإبراز ملامح الوجه.
وأكدت مانوشي على الدور المهم الذي يؤديه المصورون في المساعدة على اختيار المكياج الملائم لعارضات الأزياء والعملاء الآخرين من خلال اتباع نهج استباقي، للتأكد من أنه يتناسب مع ملامحهم، وأضافت: «يطلب العميل أحياناً أنماطاً قد تبدو جميلة على الورق، ولكنها لا تحتوي على السمات التي تتكامل مع ملامحه».

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