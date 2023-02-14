«قناة الإمارات».. 6 برامج تجمع بين الترفيه والفائدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن الدورة البرامجية الجديدة لقناة الإمارات خلال شهر فبراير الحالي، والتي تضم مجموعة مختارة من البرامج المتميزة والمتنوعة بمواضيعها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والترفيهية، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة في التركيز على المحتوى الهادف والترفيهي الذي يُلبي تطلعات وتفضيلات المشاهدين.

وتضم باقة برامج قناة الإمارات لشهر فبراير 6 برامج تجمع ما بين الترفيه والفائدة: «صباح الإمارات»، «نوافذ على الحياة» في موسمه الثالث، «مسارات» الذي يتناول الشأن الاقتصادي، «عمر جديد» المميز بطابعه الإنساني، «محلاها الإمارات» الذي يضيء على أبرز فعاليات ووجهات الدولة، و«موترك شو» الموجه لعشاق عالم السيارات.

مجلة صباحية متنوعة

تواصل القناة عرض برنامج «صباح الإمارات» على الهواء مباشرة من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً. وتضم المجلة الصباحية من تقديم رحاب عبدالله، سعود الكعبي، أسمهان النقبي وعبدالله بن حيدر، العديد من الفقرات التي تتناول شؤون الأسرة واهتماماتها الاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية.

برامج متخصصة

يتابع برنامج «مسارات» الذي يُعرض يوم السبت الساعة 08:30 مساءً آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمستجدات المالية والتنموية في الإمارات، ليقدم صورة عامة وموجزة عن عالم الاقتصاد والمال والأعمال على المستويين المحلي والعالمي، بما يعزز الوعي والثقافة العامة عند شرائح المجتمع كافة، وخاصةً المهتمين بالشأن الاقتصادي، وهو من تقديم المذيعين حامد رعاب ومكتوم محمد.

وخصصت قناة الإمارات برنامج «موترك شو» لعشاق عالم السيارات، إذ يتيح التعرف على أحدث السيارات وتقنياتها المتطورة، وأفضل طرق وتقنيات الصيانة بتكاليف مقبولة. ويتضمن البرنامج الذي يُقدّمه كريم ديب ويُعرض يوم الخميس الساعة 10:00 ليلاً، فقرة متخصصة بتوعية السائقين حول القواعد المرورية والأخطاء الشائعة التي قد تتسبب بعدد من المخالفات وتهدد أمنهم وسلامتهم.

وتواصل قناة الإمارات عرض برنامج «نوافذ على الحياة» بموسمه الثالث، حيث يستقبل موسى الزبيدي في كل حلقة ضيفاً من رجال الدين أو الفكر أو القانون أو علماء المجتمع، لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية أو الدينية التي تهمّ الشباب والعائلة وترتقي بمستويات حياتهم نحو الأفضل. ويتيح البرنامج للجمهور إمكانية المشاركة في اختيار محاور الحلقات من خلال التصويت، بما يعزز تفاعلهم البّناء ويكشف عن توجهاتهم الفكرية حول مجمل القضايا. ويُعرض يوم الجمعة الساعة 5:00 مساءً.

ويعرض برنامج «عمر جديد» بموسمه الخامس قصصاً إنسانية من واقع الحياة، أبطالها كوادر طبية إماراتية نجحت في إنقاذ ضحايا حالات صعبة وحرجة، حيث تتابع الحلقات المراحل المصاحبة لكل حالة، بدءاً من الإصابة وكيفية تعامل الطاقم الطبي معها وحتى إتمام الشفاء. ويُعرض يوم الخميس الساعة 9:30 مساءً.

وللراغبين بالتعرف على ثقافة وتراث إمارة أبوظبي، تعرض قناة الإمارات الأربعاء الساعة 10:00 ليلاً، برنامج «محلاها الإمارات»، والذي يسلط الضوء على أسلوب الحياة في إمارة أبوظبي من خلال رحلة تقوم بها مقدمة البرنامج مريم مبارك إلى عدد من الأماكن السياحية والتراثية، برفقة ضيوفها النجوم.

ويمكن لمشاهدي قناة الإمارات متابعة باقة البرامج الجديدة لشهر فبراير عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة أو تطبيق ADtv، منصة الفيديو حسب الطلب من أبوظبي للإعلام، كما يمكنهم مشاهدة الحلقات السابقة مع خدمة Catch up.