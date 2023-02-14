مصورو «إكسبوجر» يزورون «سفاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

اصطحب منظمو المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» المصورين المشاركين في نسخته السابعة، في مغامرة فريدة زاروا خلالها «سفاري الشارقة»، الحديقة الأكبر من نوعها في العالم خارج أفريقيا، والتي فتحت أبوابها للزوار في مدينة الذيد بإمارة الشارقة.وتعرف المصورون المشاركون في الزيارة على 120 نوعاً من الحيوانات المحلية والحيوانات الأفريقية النادرة، ومن ضمنها وحيد القرن الأسود، حيث ألهمتهم المناطق المحيطة لإخراج كاميراتهم والتقاط صور للحياة البرية والطبيعة المزدهرة في «محمية البريدي الطبيعية».

وتحتضن المحمية أكثر من 1000 شجرة محلية وأفريقية تشمل أشجار الأكاسيا، التي زرعت على مساحة 800 هكتار، لتعزيز أهداف الشارقة في حماية الحياة البرية والحفاظ على النظام البيئي.

وتتماشى الزيارة إلى «سفاري الشارقة» مع رؤية المهرجان نحو تعزيز المشاريع المستدامة والمسؤولة، وتوفير تجربة فريدة لا تنسى للمصورين المشاركين وتمكينهم من تصوير الجمال في أبهى صوره.

ويحتفي «إكسبوجر 2023» بالفنون البصرية، مع التركيز على التثقيف والتعليم والتطوير، حيث يقدم سلسلة من ورش العمل والحوارات الملهمة لمساعدة المصورين على تنمية مهاراتهم، والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في عالم التصوير، ما يجعل المهرجان مركزاً لتمكين المصورين من التواصل والتعلم والنمو حتى 15 فبراير في «مركز إكسبو الشارقة».