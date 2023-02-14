الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الجامعة القاسمية تحتفي باليوم العالمي للإذاعة

الجامعة القاسمية تحتفي باليوم العالمي للإذاعة
14 فبراير 2023 13:25

الشارقة (الاتحاد) 

احتفلت كلية الاتصال بالجامعة القاسمية باليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق 13 فبراير من كل عام، وخصصت منظمة اليونسكو لهذا العام موضوع «الإذاعة والسلام»، وكرّمت الكلية خلال الاحتفال فريق برنامج «الخط المباشر» بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومحمد صالح العوضي ممثلاً للمستمعين.ونقل الدكتور هشام عباس عميد كلية الاتصال شكر وتقدير الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة لكل الإذاعيين لجهودهم في نشر العلم والمعرفة، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم، هو تعميق للقيم الإعلامية التي يدعو إليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «حفظه الله»، والتي تستند على المبادئ المهنية والموضوعية.
وأوضح أن تكريم فريق الخط المباشر هو احتفاء بنموذج إذاعي مهني أسهم في توظيف الإعلام لخدمة قضايا التنمية. 

وحضر التكريم خالد الحمادي، وخالد تاج، وأحمد سلطان ممثلين لأسرة البرنامج.وقدم طلبة كلية الاتصال رسالة محبة ووفاء لمحمد حسن خلف مدير عام الهيئة، موضحين الأدوار الكبيرة التي تقوم بها الإذاعة خدمة للمجتمع.
وأعرب حمد صالح عن شكره وتقديره لهذا التكريم، وأشاد بالإمكانيات العالية التي تتمتع بها الكلية والمستوى المتميز لطلبتها.
وتضمنت فقرات الاحتفال حواراً مفتوحاً مع الطلبة تناول نشأة وتطور إذاعة الشارقة ومستقبل الإذاعات الصوتية في ظل التحول الرقمي ودور الإذاعة في تحقيق معاني السلام.
وزار الضيوف الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية للكلية، تتقدمهم أمل عبدالرحمن العويس مديرة البرامج بإذاعة الشارقة، وأشادوا بالمستوى المتطور للكلية من حيث التجهيزات والإمكانيات. 

الجامعة القاسمية
آخر الأخبار
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
الرياضي
كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»
اليوم 08:00
موضوعية
دنيا
عصير فاكهة يخفض مستويات السكر في الدم خلال"دقائق"
اليوم 07:55
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
عربي ودولي
قتلى ونزوح الآلاف جراء إعصار عنيف في نيوزيلندا
اليوم 07:50
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©