الجامعة القاسمية تحتفي باليوم العالمي للإذاعة

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت كلية الاتصال بالجامعة القاسمية باليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق 13 فبراير من كل عام، وخصصت منظمة اليونسكو لهذا العام موضوع «الإذاعة والسلام»، وكرّمت الكلية خلال الاحتفال فريق برنامج «الخط المباشر» بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومحمد صالح العوضي ممثلاً للمستمعين.ونقل الدكتور هشام عباس عميد كلية الاتصال شكر وتقدير الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة لكل الإذاعيين لجهودهم في نشر العلم والمعرفة، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم، هو تعميق للقيم الإعلامية التي يدعو إليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «حفظه الله»، والتي تستند على المبادئ المهنية والموضوعية.

وأوضح أن تكريم فريق الخط المباشر هو احتفاء بنموذج إذاعي مهني أسهم في توظيف الإعلام لخدمة قضايا التنمية.

وحضر التكريم خالد الحمادي، وخالد تاج، وأحمد سلطان ممثلين لأسرة البرنامج.وقدم طلبة كلية الاتصال رسالة محبة ووفاء لمحمد حسن خلف مدير عام الهيئة، موضحين الأدوار الكبيرة التي تقوم بها الإذاعة خدمة للمجتمع.

وأعرب حمد صالح عن شكره وتقديره لهذا التكريم، وأشاد بالإمكانيات العالية التي تتمتع بها الكلية والمستوى المتميز لطلبتها.

وتضمنت فقرات الاحتفال حواراً مفتوحاً مع الطلبة تناول نشأة وتطور إذاعة الشارقة ومستقبل الإذاعات الصوتية في ظل التحول الرقمي ودور الإذاعة في تحقيق معاني السلام.

وزار الضيوف الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية للكلية، تتقدمهم أمل عبدالرحمن العويس مديرة البرامج بإذاعة الشارقة، وأشادوا بالمستوى المتطور للكلية من حيث التجهيزات والإمكانيات.