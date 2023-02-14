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صفعة ويل سميث تعود إلى الساحة مجدداً

صفعة ويل سميث تعود إلى الساحة مجدداً
14 فبراير 2023 11:56

قالت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم السينما في هوليوود يوم الاثنين، خلال تجمع للمرشحين لجوائز أوسكار هذا العام، إن رد فعل الأكاديمية إزاء صفعة النجم السينمائي ويل سميث لكريس روك مقدم حفل توزيع الجوائز في مارس الماضي لم يكن كافيا.

تعرضت الأكاديمية لانتقادات لسماحها لسميث بالبقاء في مقعده وتلقي جائزة أفضل ممثل بعد أن هاجم روك على خشبة المسرح.

وقالت جانيت يانج رئيسة الأكاديمية أثناء مأدبة غداء أقيمت خلال الحفل السنوي لمرشحي الأوسكار في بيفرلي هيلز "ما حدث على المسرح غير مقبول على الإطلاق.. وكان الرد من المنظمة غير كاف".

وأضافت "وتعلمنا من هذا أن الأكاديمية يجب أن تتحلى بالشفافية الكاملة وأن تكون خاضعة للمساءلة بشأن أفعالنا، خاصة في أوقات الأزمات".

واستقال سميث من أكاديمية علوم وفنون السينما بعد هذه الواقعة ومنعته الأكاديمية من حضور حفلات توزيع الجوائز لعشر سنوات، لكنه لا يزال مؤهلا للترشح والفوز بجوائز الأوسكار التي تمنحها الأكاديمية. 

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المصدر: وكالات
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ويل سميث
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