أغاني «يوم الحب».. رومانسية بلا حدود

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يصادف اليوم 14 فبراير من كل عام، يوم «فالنتاين» الذي يحتفي به المحبون ليس بالورود الحمراء وحسب، وإنما كذلك بالأغاني الرومانسية التي تنعم بتاريخ كبير في الموسيقى العربية. فقد تغنت بها نخبة من عمالقة الفن الجميل، ولاقت رواجاً لتميزها بالكلمات العذبة التي يتبادلها العشاق حتى اليوم. وبالرغم من التطور الذي وصلت إليه الموسيقى العربية، إلا أن للأغاني الرومانسية حضورها القوي، إذ يستعد الكثير من المطربين ليوم الحب بتجهيز باقة من أجمل هذه الأعمال التي تُعتبر الأكثر طلباً من الجمهور كعربون محبة ووفاء.

ارتبط جمهور الوطن العربي بالعديد من الأغنيات الرومانسية القديمة، التي تغنى بها فنانو الزمن الجميل، لا سيما أن كلماتها وألحانها تتناسب مع الاحتفال بيوم الحب، فكانت ولا تزال أغاني «كوكب الشرق» أم كلثوم هي الأكثر تداولاً بين المحبين، ومنها «سيرة الحب» من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، وقد غنتها في عام 1964، و«ألف ليلة وليلة» من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. وثمة أغنيات تُعتبر علامة مسجلة في الأعمال الغنائية الرومانسية التي تعبّر عن أعمق معاني الحب، بينها: «جانا الهوى» للعندليب عبد الحليم حافظ، و«بتونس بيك» لوردة.

بصمة فنية

وفي عصرنا الحالي، يكمل العديد من المطربين من مختلف أنحاء الوطن، في تأدية الأغنيات الرومانسية التي حققت نجاحاً كبيراً وانتشاراً لافتاً وأصبحت بصمة فنية، لا سيما في يوم الحب. ويأتي في المقدمة «القيصر» كاظم الساهر الذي غنى قصائد شاعر الحب نزار قباني، فامتزجت الكلمات العذبة بالألحان الأخاذة، وكانت أغنية «مدرسة الحب» من أجمل أغنياته، كما أصدر أغنية خصيصاً لمناسبة «الفالنتاين» تحمل اسم «عيد وحب». الأمر نفسه بالنسبة لـ «الهضبة» عمرو دياب الذي قدم العديد من الأغنيات الرومانسية المتميزة، ووضعها معجبوه ضمن ألبومات تحمل اسم «رومانسيات عمرو دياب» عبر المنتديات الموسيقية و«يوتيوب»، وتضم باقة من أهم أغنياته، منها: «تملي معاك» و«معاك قلبي» و«الحب ابتدى» و«أنا بحبك أكتر».

إهداء

وفي مناسبة «يوم الحب»، أدى عدد من كبار الفنانين أغنيات ذات وقع أخاذ، وتُعتبر من الأغنيات الرئيسة التي يتهاداها المحبون فيما بينهم للتعبير عن مشاعرهم، ومنها أغنية «عيد الحب» لحسين الجسمي، و«عيد حبي وحبه» و«عهد الحب» و«كل عام وأنا حبيبك» لراشد الماجد، و«تقول تبغاني» التي أهدتها أصالة لزوجها في «الفالنتاين»، و«حبيتو» لسامو زين، و«عيونه لما قابلوني» لرامي صبري.

«من قلبي بغني»

«من قلبي بغني» تُعتبر من أشهر أغاني محمد حماقي التي أطلقها في عام 2012، ولا تزال مطلوبة لما تحمله من معاني تسعد المحبين من خلال إحساسه الرائع بأدائها، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد صلاح حسني.

«نسيني الدنيا»

تُعتبر أغنية «نسيني الدنيا» من الروائع الرومانسية لراغب علامة، وهي من كلمات عاصم حسين، ألحان خالد بكري، وتوزيع هادي شرارة. وقد صورها بطريقة الفيديو كليب وصدرت ضمن ألبوم «الحب الكبير» في عام 2004، والذي يضم العديد من الأغنيات التي حققت رواجاً كبيراً في أنحاء الوطن العربي.

«أجمل إحساس»

«ملكة الإحساس» إليسا، قدمت خلال مسيرتها الفنية عدداً من الأغنيات التي تحمل كلمات عاطفية بصوتها المرهف، حققت من خلالها نجاحاً كبيراً، وأصبحت من أبرز الفنانات في أداء الأغنيات الرومانسية، ومنها: «أجمل إحساس» و«عايشالك». وفي عام 2001، نفذت أغنية خاصة بـ «الفالنتاين» بعنوان «عيد الحب»، وهي من الأكثر تداولاً بين المحبين.