«إكسبوجر 2023»: المناطق القطبية تدق ناقوس الخطر

الشارقة (الاتحاد)

أكد 3 من كبار المصورين العالميين الذين كرسوا أعمالهم الفوتوغرافية ورحلاتهم مع الفرق العلمية العاملة في مجال الأبحاث البيئية، أن التغيرات التي تشهدها المناطق القطبية الشمالية والجنوبية من العالم تدق ناقوس الخطر، وتحفز على بذل المزيد من الاهتمام بقضايا حماية البيئة وتناول التحديات المتصلة بها.

جاء ذلك في 3 جلسات ضمن برنامج الدورة الثانية لـ«القمة البيئية» التي نظمها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، وشارك فيها كل من روبي شون، وكارستن إيجيفانج، وإستير هورفاث، الذين عرضوا تجاربهم وقدموا لمحات عن المعارض التي يشاركون بها في «إكسبوجر»، ويسلطون الضوء من خلالها على قضايا الاحتباس الحراري وآثار ذوبان الجليد على البيئة الحيوية للأرض.

وفي الجلسة التي حملت عنوان «ضياع العالم الخفي»، تحدث مصور الكهوف الأكثر شهرة، روبي شون، بعدما عرض للجمهور فيلماً تسجيلياً حول رحلاته المدهشة للكثير من الكهوف الجليدية، واستعرض باقة من صوره التي التقطها للكهوف الجليدية في جبال الألب الأوروبية وسواها، وسلطت الصور الضوء على جمال الكهوف المدهش، للفت اهتمام الناس وتعزيز تعاطفهم تجاه قضايا حماية البيئة والحد من الأسباب التي تؤدي إلى ذوبان الجليد.

وقال: «بدأت رحلاتي إلى الكهوف بأحد كهوف إنجلترا، وكنت أستعير الكاميرات من الجامعة لأصور، وأعتبر أن الكهوف هي آلة الزمن التي تأخذنا للوراء لملايين السنين لنعرف أكثر عن الحياة الجيولوجية للأرض».

أرض التناقضات

واستعرض المصور الدنماركي كارستن إيجيفانج، أمام الجمهور في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان «غرينلاند - أرض التناقضات» مجموعة من صوره بالأبيض والأسود عن حياة الإنسان والحيوان جنباً إلى جنب في غرينلاند، وسلط الضوء على جوانب ثقافية لافتة للأشخاص الذين يعيشون في غرينلاند ويمارسون طرق الصيد التقليدية المستخدمة في العصور القديمة، ومن الصور التي عرضها للجمهور صورة لصياد يبدو مسافراً بين الثلوج وخلفه كلابه تجر زلاجة المؤن التي يحملها معه في تنقلاته بين الثلوج. وأوضح إيجيفانج أنه من خلال تصويره لأولئك الصيادين يحاول أن يخبر العالم أن ثمة مجتمعات تعيش في تلك المناطق المعرضة للخطر والدمار بسبب تغير المناخ، حيث قال: «من لا يصدق قضية تغير المناخ عليه الذهاب لغرينلاند لرؤية ذلك بنفسه».

علم المناخ

عرضت المصورة الهنجارية إستير هورفاث في جلسة بعنوان «القطب الشمالي- كما يراه المستكشفون»، مجموعة من الصور التي التقطتها في مهمة «موزاييك لعلم المناخ الحديث»، التي شاركت فيها برفقة مئات الخبراء للتعرف على مصير الجليد البحري والغلاف الجوي بالمحيط المتجمد، حيث قالت عن هذه الرحلة العلمية الخطيرة: «هناك في الجليد ووسط الظلام الحالك، شعرت كما لو أننا على سطح القمر، ولكن برفقة الدببة». وتنقلت إستير بين مجموعة من الصور التي التقطتها، وروت العديد من التفاصيل عن رحلتها وكيف تجمدت سفنيتهم وجُرفت بوساطة الجليد بعيداً، وعاشوا لحظات خطرة للغاية، وكل ذلك من أجل العودة بنتائج علمية وعينات ثلجية تكشف لهم آثار التغير المناخي وكيفية الحدّ منه.