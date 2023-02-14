علي يوسف السعد يكتب: أيام في غرناطة

هناك أماكن تزورها فلا تغادرها كاملاً، بل تترك جزءاً منك فيها قبل الرحيل. ومن هذه الأماكن، مدينة غرناطة التي عندما زرتُها غادرتُها تاركاً قلبي فيها.. هيَ ليست ككُلِّ المدن، هي مدينةٌ تسحرُ الألباب، وتأسرُ الفؤاد، تجعلُكَ تحتارُ ما بين تأمُّلِ معالمها الفريدة وبين تنشُّق رائحة الحضارة والفتوحات الإسلامية، التي وبالرغم من تقادُم الزمن عليها ما زالت تعبقُ هناك. تقعُ مدينة غرناطة جنوبي إسبانيا على بعد حوالي 267 ميلاً من العاصمة الإسبانية مدريد، وتُعدُّ مدينة جاذبة للسياح من أنحاء العالم لتميُّزها بمناخ لطيف ومعتدل، بالإضافة لكونها آخر وأهم معالم الحضارة الإسلامية في الأندلس.

طُفتُ المدينةَ شبراً شبراً، واحتارَ نظري بين تأمُّل المساجد والمدارس والحدائق والقصور التي تدُلُّ على التفوق العمراني الذي شهدته المدينة في الفترة التي حكم فيها المسلمون. أما أجمل ما رأيتُ فيها فقد كان «قصر الحمراء» الذي لم يختلف اثنان على تفرُّده وجماله.

يُعدُّ «قصر الحمراء» من أكثر الأماكن التي تعكس الهندسة المعمارية والفن الإسلامي في إسبانيا، ويُصنّف كأفضل قصر عربي في العالم، وقد قام بتشييده الملك أبو عبد الله محمد في مملكة غرناطة خلال النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، وقد تمّ تزيينه وفقاً للزخارف الإسلامية، وبكتابة الأدعية والآيات القرآنية بالعديد من الخطوط العربية التي جعلت القصر مميزاً وأعطته رونقاً خاصاً، بالإضافة إلى وجود العديد من أبوابه الكبيرة العملاقة التي تتميز بالنقوش والزخارف الإسلامية الرائعة.

بعدها زرتُ «جنة العريف» التي تقعُ على مقرُبة منه، وهي من أجمل المعالم الأثرية في إسبانيا، حيث تم تصميمها لتكون حديقة وبستاناً في مؤسسة إسلامية، وقد منحها موقعها شمالي قصر الحمراء تميزاً كبيراً.

وقد قمتُ أيضاً بزيارة قصور النصري التي تُعد مثالاً حيّاً لبراعة الفن المعماري الإسلامي والتي لا تزال تحتفظ برونقها حتى يومنا هذا، وقد التقطتُ الصور الرائعة في ساحاتها، فلا شيء يضاهي جمال النقوش المرصّعة على جدرانها.

ثم كانت وجهتي إلى «حي البيازين» الذي يُعد آخر الأحياء الإسلامية التي تقع بمدينة غرناطة، والذي يحوي مجموعة من الكنائس التي كانت بالأصل مساجد تم تشييدها أثناء الحكم الإسلامي للأندلس. ومن معالم الجمال الذي لاحظتُه في هذا الحي أنّ الأبنية فيه تتميز بتصميم معماري موحّد ما يُعطي طابعاً جمالياً خاصاً بالإضافة لوجود عدة مطاعم ومقاهٍ فيه.

وبعد انتهاء جولتي في الأماكن التاريخية، توجهت إلى متنزه «سيرا نيفادا الوطني» للتمتع بجمال الطبيعة الأخّاذ. وفي ختام رحلتي، توجّهتُ لزيارة متنزه العلوم، وهو أول وأهم متحف للعلوم التفاعلية في المنطقة، ويحتوي على مرصد فلكي وأجنحة تخص تجارب الفيزياء والكيمياء والكثير من المجالات الأخرى.

وفي نهاية رحلتي، ودّعتُ المدينة وفي خاطري ألف بيتٍ من الشعر تصِف جمالَ ما رأيت، وصورٌ كثيرة تتراقصُ في مُخيّلتي لشوارع المدينة ومساجدها وقصورها وكل ما فيها من معالمَ تسحرُ الألباب، ودّعتُها إلى رجعة، فإن كنتُ قادراً على فراقها، فليسَ لي حيلةٌ بفراقِ قلبي الذي تركته هناك.