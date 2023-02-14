أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الدولية العام الجاري

الرياض (أ ف ب)

أعلنت السعودية عزمها إرسال رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وستكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها امرأة سعودية في رحلة إلى الفضاء، وأسّست المملكة الهيئة السعودية للفضاء في نهاية 2018 وأطلقت في سبتمبر 2022 برنامج «رواد الفضاء» بهدف إرسال روّاد فضاء سعوديين إلى الفضاء في 2023، وأوضحت الهيئة أن رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني سينضمان إلى طاقم مهمة فضائية تنظمها «سبايس إكس» بهدف «بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً»، وذكرت أنّ «الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية»، وسيشارك كل من رائدي الفضاء السعوديين مريم فردوس وعلي الغامدي في التدريبات على المهمة، من دون أن يكونا جزءاً من المهمة إلى الفضاء.