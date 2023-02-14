رسائل «NFT» بعد الرحيل

مكسيكو (أ ف ب)

صمم مكسيكي تطبيقاً إلكترونياً يعتمد على تقنية «NFT» يتيح لمستخدميه تخزين الرسائل والأمنيات الأخيرة التي يرغبون في مشاركتها مع أحبائهم بعد وفاتهم، ويتيح تطبيق «باست بوست»، للمستخدمين «ترتيب الوضع تحضيراً لهذه اللحظة التي تصل في وقت غير متوقع»، على سبيل المثال، يسمح التطبيق لأب يتمتع بصحة جيدة، بتسجيل رسائل تهنئة يمكن لأبنائه الاستماع إليها بعد سنوات عند تخرجهم، في حال فارق الحياة قبل بلوغ هذه اللحظة، كما ورد في مقطع فيديو ترويجي، ويحتفظ التطبيق بالفيديو على شكل «NFT»، وهي شهادة توثيق لأصالة وثائق رقمية لا يمكن نسخها أو تغييرها.