«دي لا سول» تفقد تروغوي

نيويورك (أ ف ب)

توفي ديفيد جوليكور، عضو فرقة الهيب هوب «دي لا سول» المعروف أيضاً باسمه الفني «تروغوي ذي دوف»، عن 54 عاماً، كانت مجلة «آل هيب هوب» المتخصصة أول من نشر هذه المعلومة قبل أن تؤكدها مجلتا «رولينغ ستون» و«بيتشفورك»، ولا يزال سبب الوفاة مجهولاً حتى الساعة، وفي السنوات الأخيرة، تحدث جوليكور علناً عن مشاكله مع قصور القلب، وقال: إن هذا الوضع منعه من القيام بجولة مع زميليه الآخرين في الفرقة بوسدنووس وماسيو، وتشكلت فرقة الهيب هوب عام 1988، وعُرفت الفرقة باستخدامها أسلوب التورية، وخصوصاً بتأثيرها على ساحة الهيب هوب البديل، ولا سيما في صعود موسيقى الجاز راب.