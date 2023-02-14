ريهانا تعود إلى «سوبر بول»

(الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أمتعت المغنية ريهانا الجمهور بأغانيها في استراحة ما بين الشوطين في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، قبل أن تعلن أنها حامل مجدداً، وأوضح ممثل عن الفنانة أن ريهانا تنتظر طفلها الثاني، بعد أقل من عام على ولادة ابنها من مغني الراب أساب روكي في 13 مايو 2022، وفي إطلالتها المنتظرة بعد سنوات ارتدت ريهانا سترة حمراء ومعطفاً متناسقاً، وقدمت وصلتها الفنية وسط مئات الراقصين الذين ارتدوا جميعاً بزات بيضاء كاملة، بعضهم على منصات مرتفعة، فيما البعض الآخر على أرض الملعب. غلينديل