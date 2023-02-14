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«ماجيك مايك» يتصدر شباك التذاكر

«ماجيك مايك» يتصدر شباك التذاكر
14 فبراير 2023 04:28

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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تصدر الفيلم الكوميدي الدرامي الجديد «ماجيك مايكس لاست دانس» للمخرج ستيفن سودربرغ وبطولة سلمى حايك، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع الفائت، مع إيرادات قاربت 8.2 مليون دولار، ووصف محللون هذه النتيجة بأنها «انطلاقة هادئة لتتمة فيلم درامي كوميدي». وهذه أول مرة منذ سبتمبر يفشل فيها الفيلم المتصدر شباك التذاكر في جمع إيرادات تتخطى عشرة ملايين دولار، في المقابل، أتت نتائج شباك التذاكر لنهاية الأسبوع الفائت مؤاتية للسينمائي جيمس كامرون، وحصد فيلمه «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» 6.9 مليون دولار، ليحتل المركز الثاني في الفترة من الجمعة إلى الأحد.

سلمى حايك
أميركا الشمالية
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