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غرفة نوم في الأوبرا !

غرفة نوم في الأوبرا !
14 فبراير 2023 04:28

(وكالات)

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تحول جزء من مسرح أوبرا قصر جارنييه إلى غرفة نوم لشخصين مع إطلالة مميزة على القاعة الشهيرة، في محاولة لجذب السياح إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتتيح شركة Airbnb فرصة تأجير غرفة النوم الأوبرالية تحت عنوان «فانتوم الأوبرا» في إشارة إلى الرواية الموسيقية الشهيرة، وقال إيمانويل ماريل مدير Airbnb: إن الفكرة هي تشجيع الناس على الحلم وإثارة الكثير من المشاعر حول السفر، تشتمل الإقامة على حفل موسيقي وعشاء في غرفة بروفة خلف الكواليس وجولة في القصر المقام في القرن التاسع عشر، ومشاهدة مسبح تحت الأرض، ويخصص عائد «فانتوم الأوبرا» لتجديد المسرح ومساعدة «أوبرا باريس» على تحديث منصة البث عبر الإنترنت.   

الأوبرا
باريس
فرنسا
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