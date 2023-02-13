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«مارفيستا الحديريات».. أنشطة حافلة بالتشويق

«مارفيستا الحديريات».. أنشطة حافلة بالتشويق
13 فبراير 2023 18:11

تدعو وجهة «مارفيستا الحديريات» من «مدن» الزوار للاستمتاع بطيف واسع من الأنشطة والعروض طوال الشهر. ويقدم مخيم عطلة نصف الفصل في «سيركت X» مغامرة خارجية حافلة بالتشويق، ويتيح المخيم للأطفال وصولاً إلى الأنشطة الخارجية الممتعة والرياضات الجماعية والتدريب على مهارات حل المشكلات.

ويتيح «سيركت X» للفتيات الراغبات بتعلم أساسيات التزلج أو بعض المهارات الجديدة إمكانية التسجيل في الفصل التدريبي الحصري للإناث She Skates، بإشراف مدربين من أصحاب الخبرة.

وعلى مدار 4 أسابيع، سيتسنى للمشاركات تعلم أساسيات التزلج من مكونات لوح التزلج وأساليب التزلج والاتزان وطريقة الدفع والصعود إلى اللوح، وكيفية الانعطاف وأساسيات نزول المنحدرات وصعودها.

ويحظى الزوار بفرصة ركوب الدراجات عبر دورات جماعية في «بي إم إكس بارك»، تحت إشراف مدربي «بي إم إكس» المحترفين.

وسيقود المشاركون الدراجات في مسارات متعرجة تتضمن عوائق، وسيشتركون في مسابقة تحدي الوقت. سيتعرف المشاركون أيضاً إلى أساليب التعامل مع الدراجة وتقنيات الركوب وإجراءات السلامة والصيانة الأساسية.

ويوفر روبس بارك يوماً عائلياً حافلاً بالألعاب الكرنفالية في «روبس بارك» مع الرسم على الوجوه، والتحليق عبر لعبة ترامبولين الحبال الرائعة. في 321 سبورتس، سيتمكن الزوار من استعراض مهاراتهم الرياضية والمشاركة في بطولات تشمل العديد من الرياضات: كرة السلة وكرة القدم والريشة.

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