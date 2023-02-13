الثلاثاء 14 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مصورون يكشفون كواليس الكواكب.. ضمن «إكسبوجر 2023»

مصورون يكشفون كواليس الكواكب.. ضمن «إكسبوجر 2023»
13 فبراير 2023 15:49

الشارقة (الاتحاد)  شهد رابع أيام المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» حواراً ملهماً بعنوان «مكوك الفضاء: مستعدٌ للانطلاق» قدم فيه تشيب دوهرتي، المهندس السابق في برنامج أنظمة مكوك الفضاء، شرحاً مفصلاً لمحركات المكوك الفضائي الرئيسة الثلاثة التي يغذيها الهيدروجين السائل والأوكسجين السائل، والخزان الرئيسي والمعززات الصاروخية المزدوجة على طرفيه.وقال:«أمضى آلاف المهندسين والعلماء والفنيين عشرات السنين لتطوير وسيلة لوضع البشر في مسار حول كوكب الأرض، وأثمرت جهودهم بمكوك الفضاء الذي يعد أبرز مركبة نقل جوية في التاريخ البشري».

وتحدث عن منصبه في فريق الدعم بمركز كينيدي للفضاء، كعالم صواريخ ومهندس أنظمة التركيب والإطلاق والتغذية بالوقود، مع شرح مفصل لمنصات الإطلاق وأنظمة المراقبة والدعم، وآليات النقل اللوجستية التي تنقل المكوك إلى منصة الإطلاق، من مبنى التجميع، الذي يعد أكبر مبنى مؤلف من طابق واحد في العالم بارتفاع يبلغ 40 طابقاً.

وبعد تقديم حواره، استضاف دوهرتي نخبة من خبراء تصوير الفضاء والمتخصصين في تصوير مهام وبعثات وكالة الفضاء الأميركي «ناسا» ضمن جلسة بعنوان «توثيق الوقت في الفضاء»، تحدث خلالها المصور البريطاني آندي سوندرز عن صور مهام ناسا، التي يقوم بمعالجتها باستخدام التكنولوجيا المحسّنة، مشيراً إلى أهميتها باعتبارها تتعلق بأول صور التقطت لرحلة مأهولة إلى الفضاء، مستعرضاً صوراً لم تعرض من قبل، وتًظهر الكثير من تفاصيل رحلة أبولو 13.

وقال: «أثناء العمل على تحسين هذه الصور كنا نهدف إلى رفع جودتها لاكتشاف المزيد من تفاصيل الفضاء، ولكن أدركنا فيما بعد أننا نعيد اكتشاف كوكب الأرض، وساهمت الصور في العديد من قضايا مناصرة البيئة».
بدوره قال المصور جون آنغرسون: «بدأ تشكّل الدافع لدي نحو الاهتمام بالفضاء وتصوير التحضيرات والاستعدادات التي يقوم بها رواد الفضاء، بفضل قناة تلفزيونية كانت تعرض العديد من الأفلام الوثائقية، فقررت العمل على هذا الحلم منذ سن صغيرة. ولم أتجاوز 22 عاماً من عمري حين بدأت العمل مع وكالة ناسا، وكان الكثير من الناس يتساءلون كيف استطعت الوصول لذلك؟ وفعلاً حققت هذا الحلم وأصبحت مصوراً في هذا المجال».

وتابع: «وثّقت العديد من التفاصيل واللحظات الرائعة أثناء العمل برفقة رواد الفضاء في وكالة ناسا، وكانت لديهم طقوسهم الخاصة قبل التدريب، الذي كان يعد صارماً ويحتم عليهم الالتزام به لتحقيق الأهداف على أكمل وجه».
من جانبه، أشار دان وينترز إلى أن أول تجربة له في التقاط صورة للرحلات الخارجية لرواد الفضاء كانت مذهلة تماماً، متحدثاً حول عمله في توثيق الرحلات الفضائيّة منذ لحظات الإطلاق مروراً بالتحضيرات والجوانب العديدة لتاريخ الرحلات الفضائيّة التي شهدها، مشيراً إلى أن اختيار رائد الفضاء في هذه الأيام يعد مختلفاً تماماً عما كان عليه في السابق، حيث كانوا يعتمدون على طيارين لتدريبهم، ولكن الأمر أصبح متخصصاً بشكل أكبر، والرواد يأتون من عالم الفضاء فعلاً وليس من عالم الطيران.

أخبار ذات صلة
"إكسبوجر": كيف تلتقط صوراً مثالية بفن التجميل؟
تكريم متطوعين أنقذوا شخصاً في جبال خورفكان
المصورون
إكسبوجر
الشارقة
آخر الأخبار
"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تدعو المسافرين للإفصاح عن المبالغ النقدية
الإمارات
"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تدعو المسافرين للإفصاح عن المبالغ النقدية
اليوم 15:52
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
الرياضي
تشيلسي تحت الضغط لتقديم عائد الاستثمار القياسي
اليوم 15:39
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: زلزال تركيا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن"
اليوم 15:39
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
الرياضي
أرسنال وسيتي.. حوار الكبار على مائدة القمة
اليوم 15:37
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
الرياضي
23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©