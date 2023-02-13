«ياس ووتروورلد أبوظبي».. وجهة كل المواسم

فعاليات ترفيهية في ياس ووتروورلد تبهج الصغار، لحظات أبوظبي
13 فبراير 2023 15:46
أبوظبي (الاتحاد) مع تواصل أجواء الموسم المنعشة، تعتبر «ياس ووتروورلد أبوظبي» من الخيارات المميزة لقضاء تجارب لا تُنسى بصحبة الأهل والأصدقاء، والاستمتاع بالباقة الواسعة من الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية الفريدة.
ويمكن لمحبي المغامرات المائية من الراغبين بتعلم رياضة ركوب الأمواج المشاركة في البرنامج التدريبي لركوب الأمواج «فلو كلوب» الذي يتيح لهم الفرصة لصقل قدراتهم ومهاراتهم بإشراف مدربين ومنقذين متخصصين عبر مستويين: الأول للمبتدئين في لعبة «راش رايدر»، والآخر للمتقدمين في تجربة «بابلز باريل». وعند الانتهاء من هذه التجربة الفريدة لركوب الأمواج، يُمكن للضيوف اختبار تحدي انعدام الجاذبية في منزلقة «ليوا لووب» التي تتيح للضيوف الانزلاق في أنبوب من ارتفاع هائل يضم حلقة مائية، قبل الانتقال إلى منزلقة «جبل دروب» التي تتميز بموقعٍ فريد تحوطه المناظر الرائعة من كل جانب والاستمتاع بأقوى مشاعر الحماس عبر هذه المنزلقة المائية شديدة الانحدار.
وللراغبين بالمزيد من مشاعر التشويق والحماس، يمكنهم التوجه إلى أفعوانية «فلج الصقر» التي يقوم خلالها 6 أشخاص بالانزلاق في طوافة بقوة هيدرومغناطيسية تضمن جرعات عالية من المرح مع العائلة والأصدقاء، أو التوجه إلى لعبة «الدوامة» لاختبار مشاعر الهبوط القوي من ارتفاع جبلي داخل أنبوب تجربة ترفيهية استثنائية.
وسيتمكن الضيوف الصغار من قضاء أوقات مليئة بالمرح والسعادة مع العديد من المرافق والألعاب المائية المناسبة لأعمارهم والتي تضمن لهم مستويات عالية من البهجة والنشاط، بداية من منطقة الألعاب المائية «يهال» التي تضم 3 منزلقات مائية ودلو ماء ضخماً، ومنطقة «ملعب الأطفال» التي تضم مسبحاً ومجموعة من المنزلقات المائية، ومنطقة «المدافع المائية» التي تتيح للأطفال أقصى درجات المرح واللعب برشاشات المياه.
ولا تكتمل هذه التجربة الترفيهية دون زيارة المجموعة المتنوعة من المطاعم المنتشرة في أرجاء «ياس ووتروورلد أبوظبي» وتذوق أشهى المأكولات التي تمدهم بالطاقة اللازمة بعد هذا اليوم الحافل بالترفيه، أو زيارة متجر الهدايا الذي يوفر تشكيلة متنوعة من الهدايا والمنتجات الحصرية والمميزة.