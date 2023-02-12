سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح الدورة الثانية لـ«القمة البيئية»

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، افتتاح الدورة الثانية من «القمة البيئية» تحت شعار «التغيّر المناخي»، ضمن فعاليات النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر2023»، في مركز «إكسبو الشارقة».

يشارك في القمة نخبة من كبار مصوري العالم الذين اشتهروا بأعمالهم ومعارضهم التي تتناول قضايا وجهود حماية البيئة، وكرّسوا رحلاتهم في التصوير لتوثيق مظاهر الاختلالات البيئية التي تهدد مستقبل الكوكب، حيث يقدمون في الندوات الحوارية والجلسات النقاشية التي تشهدها القمة جانباً من الرؤى والخلاصات التي توصلوا إليها من تجاربهم الفنية والعملية.

في كلمة لها خلال حفل افتتاح القمة، قالت علياء بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة «نجدد الإيمان بقدرة المصورين على إحداث تغيير ملموس تجاه حماية البيئة، ونؤكد أن الصورة لا تنقل الواقع وحسب، وإنَّما تجسد حجم الكارثة التي تواجهها محيطات وغابات وكائنات حية من حولنَا».

وحول تأثيرات التغير المناخي على البيئة، قالت السويدي: عند الحديث عن البيئة وتأثيرها على واقعنا اليوم ومستقبل البشر على الأرض، فإننا نتحدث عن أثر اقتصادي، واجتماعي، وصحي، وحتى إنساني، فكما تعلمون فإنّ حماية البيئة ومواجهة التلوث تكلف اقتصاد العالم سنوياً مليارات من الدولارات، وفي الوقت نفسه تواجه العديد من المجتمعات تغيرات في تركيبتها السكانية جراء تلوث الأنهار، والتصحر، والتغير المناخي إلى جانب الأثر البالغ الذي يتركه التلوث على صحة ملايين البشر حول العالم.

«عام الاستدامة»

وألقى خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، كلمة قال فيها «يسرنا في مجموعة بيئة أن نرى التأثير الذي أحدثته القمة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، حيث تحمل قمة هذا العام شعار (التغير المناخي)، وتلهم الأعمال المقدمة فيها فكرنا وأعمالنا، وتقدم منظوراً جديداً حول القضايا العالمية الملحة، فالتصوير الفوتوغرافي يجمع بين المعرفة والعمل من خلال إحياء تلك القضايا، ويصبح أداة تحفزنا لمضاعفة جهودنا في مناصرتها».

وأضاف الحريمل: في وقت سابق من هذا العام، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2023 هو «عام الاستدامة»، كما أن الاستدامة ستكون حاضرة بقوة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) مؤتمر الإمارات للمناخ هذا العام.

توازن بيئي

وقد حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الجلسة الأولى للقمة التي أدارتها كاثي موران، النائب السابق لمدير التصوير في «ناشيونال جيوغرافيك»، بعنوان «تفاقم التغير المناخي» وشارك فيها أربعة مصورين عالميين هم جميس بالوغ، وكارستن إيجيفانج، وإستيرهورفاث، وروبي شون، الذين تحدثوا حول تأثيرات التغير المناخي على مناطق متنوعة، مثل القطب الشمالي والقطب الجنوبي والكهوف والأنهار الجليدية في جبال الألب الأوروبية.

وأشارت كاثي موران إلى أن الإنسان يتحمل مسؤولية التغيرات البيئية، وأن الحديث عن المبادرات البيئية يلقي الضوء على الجهود التي تسهم بالفعل في الحفاظ على التوازن البيئي، مشيدة بالرؤية التي وضعتها دولة الإمارات ضمن خطتها للوصول إلى البصمة الصفرية بحلول عام 2050.

جبال الجليد

واستهل جيمس بالوغ الحديث في الجلسة، بقوله: يتزايد إدراك المخاطر التي تهدد بيئة عالمنا وما تخبرنا به الإحصائيات والرسوم التوضيحية بشأن ذوبان جبال الجليد يكشف لنا أن الأرض كانت أبرد في بداية القرن العشرين مما هي عليه الآن، وخلال الثلاثين عاماً الماضية ازداد ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدلات كبيرة، وعلينا كمصورين أن نستخدم الكاميرات والمهارات الفنية لنقل هذه التغيرات، وأن نقوم بدورنا في نشر القصص التي ترفع وعي الناس تجاه حماية البيئة.

من جهته، تحدث المصوّر روبي شون حول تجربته في تصوير التغيرات البيئية في غرينلاند على مدى العقدين الماضيين بقوله: لا تزال البيئة تتغير تغيراً كبيراً، بصورة تنذر بالخطر، وتجعل من الصعب على المخلوقات مواجهة تلك التغيرات، ونحن كمصورين نروي قصصاً تصف كيف تعيش الحيوانات في المناطق القطبية، لنكشف للناس ما يحدث من تغير؛ لأن كل القضايا البيئية مرتبطة ببعضها، بدليل أن ذوبان الجليد في مناطق يؤثر على مستوى ارتفاع سطح البحر في أماكن أخرى.

تغيرات خطيرة

وبدوره، عرض المصور كارستن إيجيفانج تجربته في التصوير ومرافقته للفرق العلمية التي تبحث في التغيرات البيئية وتأخذ عينات من كهوف غرينلاند، قائلاً: دراسة العينات التي تؤخذ من الكهوف أثبتت لعلماء البيئة مقدار الذوبان الذي طال الجليد، ونستطيع كمصورين أن ننقل تحذيرات العلماء ونتائج دراساتهم إلى الناس من خلال الصور، وأن نكرس أنفسنا لهذه المهمة الصعبة.

وتحدثت المصورة إستير هورفاث عن تجربتها في معايشة ذوبان جبال الجليد في القطب الشمالي، موضحة «لا يمكن النظر إلى تغير النظام البيئي العالمي والتغير المناخي بوصفه مادة علمية مجردة يتداولها العلماء فقط؛ لأن الحقائق على الأرض مرئية، ولا يمكن للمصوّر التركيز على الجانب العلمي، لكنه يوظف العلم ويكرس حياته مع شركاء آخرين لزيادة المعرفة العلمية ونشر حقائق جديدة عن ما يحدث في مناطق نائية من العالم، في الوقت الذي يرصد العلماء تغيرات بيئية خطيرة، أهمها ذوبان جبال الجليد، وانخفاض سماكة البحار المتجمدة.

فيلم قصير

عُرض خلال افتتاح القمة فيلم قصير حول ما تتعرض له بيئة الأرض من دمار بفعل الحروب والاستغلال الجائر للغابات، وزيادة الانبعاثات الكربونية وانتشار التلوث الذي يصيب البحار والمحيطات واليابسة، وما تخلّفه انبعاثات المصانع وممارسات البشر من دمار بيئي متزايد يضر الحياة، ويهدد سلامة مختلف الكائنات على الأرض.

من الحضور

حضر افتتاح الدورة الثانية من «القمة البيئية» بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: هنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين.