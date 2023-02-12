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برنامج لاكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي

برنامج لاكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي
13 فبراير 2023 03:03

نيويورك (د ب أ)

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رداً على المخاوف المتزايدة من إغراق الإنترنت بنصوص غير دقيقة مكتوبة آلياً، طورت شركة التكنولوجيا الأميركية «أوبن أيه.آي» مالكة منصة دردشة الذكاء الاصطناعي «شات جي.بي.تي» برنامجاً يميز النص المكتوب آلياً باستخدام الذكاء الاصطناعي عن النص الذي يكتبه البشر.. ويذكر أن «شات جي.بي.تي» تستطيع تقليد الحديث البشري بطريقة جديدة.. واعترفت الشركة بأن أداتها الجديدة ما زالت تعمل بطريقة سيئة، وأن البرنامج الجديد قال عن نصوص كتبها مستخدمون إنها آلية في 9 % من الحالات، وأوصت بعدم الاعتماد على البرنامج بشكل أساسي في الوقت الراهن.

الذكاء الاصطناعي
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