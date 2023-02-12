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9 جوائز لـ«أس بيستاس» في «الأوسكار الإسبانية»

9 جوائز لـ«أس بيستاس» في «الأوسكار الإسبانية»
13 فبراير 2023 03:03

إشبيلية (أ ف ب) 

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حلق فيلم «أس بيستاس» بلقب الفائز الأكبر في حفل توزيع جوائز غويا، الموازية في إسبانيا لجوائز الأوسكار الأميركية، في حدث شهد أيضاً تكريم المخرج كارلوس سورا غداة وفاته عن 91 عاماً.
وفاز فيلم النجم الصاعد في السينما الإسبانية رودريغو سوروغويين الذي شارك فيه الممثلان الفرنسيان مارينا فويس ودوني مينوشيه، بتسع جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم إسباني وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل.
وكرمت جوائز غويا الممثلة الفرنسية جولييت بينوش التي حصلت على جائزة دولية عن «مسيرتها غير العادية» في السينما.

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