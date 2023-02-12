الحرارة 40 موجة حرّ غير مسبوقة في الأرجنتين

بوينوس ايرس (أ ف ب)

تشهد الأرجنتين موجة حر غير مسبوقة منذ أكثر من ستة عقود، مما استدعى توجيه تحذيرات من درجات حرارة قصوى في تسع مقاطعات بالبلاد، وفق هيئة الأرصاد الوطنية الأرجنتينية.

ومنذ بضعة أيام، تشهد البلاد موجة حر هي الثامنة منذ بدء الصيف في جنوب الكرة الأرضية، مع درجات حرارة ناهزت 40 مئوية، علماً بأن الموجات المماثلة لم يتجاوز عددها أربع أو خمس موجات خلال العقد الأخير، وعبر مقارنة كل المراحل الممتدة من نوفمبر حتى يناير، تعد المرحلة الحالية الأشد حراً منذ 1961، مع ارتفاع في الحرارة بمعدل 1.7 درجة.