«مهرجان دار الزين».. ترفيه عائلي وسط الطبيعة

تتواصل فعاليات «مهرجان دار الزين» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع بلدية مدينة العين، وكل من «إمارات أف إم» و«ستار أف إم»، حتى 19 فبراير الجاري، حيث يظهر بحلة جديدة مستوحاة من الطبيعة وأجواء الربيع، مع جدول متنوع من الفعاليات الترفيهية العائلية ومناطق الألعاب وتجارب التسوق وفنون الطهي والعروض الفنية الحية وجولات المهرجانات الكلاسيكية، ويستضيف المهرجان الذي يقام في حديقة الجاهلي باقة من السهرات الفنية، بمشاركة كوكبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية، تامر حسني، وأحمد سعد، ورشا سعد، وفرقة ميامي.
مغامرات ويمكن لزوار «مهرجان دار الزين» من العائلات مشاهدة كلاسيكيات ديزني المستوحاة من الطبيعة، بما فيها «جومانجي: مرحباً بكم في الأدغال» و«كتاب الأدغال» و«الأسد الملك»، والمشاركة في مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية، مثل «بيراميد سفير» الذي يجمع بين التكنولوجيا والفن، بينما يستمتعون بلحظات لا تنسى في «بيت المرح»، الذي يصطحبهم في رحلة تحت الماء إلى عالم البحار.
ويشارك أفراد العائلة والأصدقاء في العديد من الألعاب الممتعة والتحديات القائمة على المهارات، مثل «تحدي الهروب من الغابة» ولعبة الواقع الافتراضي «مغامرات الواقع الافتراضي». أما الأطفال، فسيكون أمامهم الكثير من المرح في «حديقة ألعاب الأطفال» التي تشجعهم على حب الطبيعة وتقدير جمالياتها، و«واحة الألعاب»، مع منزلقات ودوامات وأراجيح على شكل منحوتات حيوانات تفاعلية ملونة، ويستعيد الزوار روح الطفولة أثناء الاستمتاع بألعاب المهرجانات والمهارات ومنصات الألعاب الرقمية.
ورش عمل ويمثل المهرجان فرصة لتذوق أشهى المأكولات والمشروبات والأطعمة الشعبية من مختلف أنحاء العالم، حيث يرحب بالمقهى اللندني الشهير سانت إيمس، بأجوائه الإبداعية المبتكرة التي تشكل خلفية رائعة لالتقاط صور جميلة ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من المطاعم الإماراتية الأصيلة.
ويحظى الزوار أيضاً بتجربة مذهلة، خلال تسوق منتجات مجموعة مختارة من العلامات الإماراتية والخليجية الرائدة، التي توفر مختلف أنواع الأزياء والأكسسوار والديكور المنزلي والعطور ومستحضرات العناية بالجمال، فضلاً عن المشاركة في سلسلة من الندوات الثقافية وورش عمل الحرف اليدوية التقليدية. نجوم الطرب ويتألق في حفلات المهرجان عدد من ألمع الفنانين الخليجيين والعرب، حيث يستضيف مسرح «مهرجان دار الزين» في 15 فبراير الفنانة رشا رزق، التي ترشحت من قبل إلى جوائز جرامي، واشتهرت بتقديم أغاني مسلسلات الرسوم المتحركة، فيما حققت أغنيتاها نجاحاً كبيراً، ومنها «سكروا الشبابيك» و«ملاك». وينتظر الجمهور أمسية لا تُنسى في 16 فبراير مع الفنان تامر حسني الذي يشدو بعدد من أغانيه المفضلة، ومن بينها «ارجعلي» و«بحبك» و«قولني كلام»، وعلى مدار مسيرته الفنية، قدم حسني أغانيه لعشاق الموسيقى صغاراً وكباراً من خلال 15 ألبوماً متنوعاً، كما اتجه للعالمية بأغنية (Smile)، مع مغني الراب شاغي، إضافة إلى أعمال مشتركة مع سنوب دوج وإيكون.
ويرحب مسرح المهرجان في 17 فبراير بالفنان والملحن أحمد سعد، الذي يمتلك سجلاً مفعماً بالأعمال الناجحة، مثل «بحبك يا صاحبي» و«يا خسارة» و«إيه اليوم الحلو دا» و«عليكي عيون»، وقد جاءت أغنيته «وسع وسع»، التي ألف كلماتها ولحنها، ضمن قائمة أفضل 100 أغنية على منصة «يوتيوب». وفي 19 فبراير، تضيء فرقة ميامي الكويتية مسرح المهرجان بأنغامها وإيقاعاتها الخليجية المتميزة، مع أعمالها «جويرة» و«معاك راضي» و«غلاي أنت غلاي».