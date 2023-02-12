«إكسبوجر».. ماذا يقدم للأطفال والأجيال الجديدة؟

تعد زيارة المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» فرصة لدخول الأطفال إلى عالم من الألوان الزاهية التي تفتح لهم فضاءً واسعاً لنسج القصص، حيث يمنحهم تجربة تفاعلية تلفت انتباههم، ويوفر لهم فرصة لرؤية العالم من زوايا جديدة، وسواء كان ذلك من خلال عدسة المصور، أو من خلال موضوعات الصور، فإن المهرجان يسمح للأطفال بتوسيع آفاقهم ونظرتهم إلى العالم.
تتيح الدورة السابعة من المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز «إكسبو الشارقة»، تجربة مبهجة للأطفال، عبر اكتشاف عوالم قناة «سبيس تون»، إذ لا تقتصر زيارتهم لجناحها على الاستمتاع بتجربة ممتعة ومثيرة في التقاط الصور التذكارية، ولكنهم يتعلمون أيضاً أهمية التقاط اللحظات، والحفاظ على الذكريات، وامتلاك القدرة على سرد القصص، والتفاعل مع الأطفال الآخرين، والتعلم من بعضهم البعض، بما يعزز مهاراتهم الاجتماعية والشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر المهرجان منصة للأطفال يتفاعلون من خلالها مع المصورين، ويتعرفون على العمليات الإبداعية ومصادر الإلهام، بما يكسبهم تقديراً أعمق للفن والفنانين الذين قاموا بإنشائه، ويثير اهتمامهم ذلك التنوع الفني الذي يثير تساؤلاتهم، ويجعلهم قادرين على فهم جماليات الحياة.
فضلاً عن ذلك، يوفر المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» فرصاً قيِّمة لزيادة الأطفال من تحصيلهم الأكاديمي، وتعزيز معارفهم بالفن والتاريخ، واكتسابهم فهماً أعمق للثقافات ووجهات النظر المختلفة، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير النقدي، حيث يقوم الأطفال بتحليل الصور وتفسير قصصها، وهذا النوع من التعلم التفاعلي والعملي يعمِّق معارفهم بطريقة جذابة لا تنسى.
تعد زيارة المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» فرصة ثمينة للطلاب والأطفال، لتوسيع آفاقهم ودعم تحصيلهم الأكاديمي، واكتساب تقدير أعمق للعالم من حولهم، وسواء كانوا مهتمين بالتعرف على التقنيات الجديدة، أو الحصول على الإلهام، أو مجرد الاستمتاع بجمال التصوير الفوتوغرافي، فإن المهرجان سيترك انطباعاً دائماً على كل طفل أو شاب من زواره.