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جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"

جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
12 فبراير 2023 15:21

أبوظبي (الاتحاد)
تعتبر جزيرة السعديات أبوظبي الوجهة الأكثر شاعرية للاحتفال بيوم الحب هذا العام، إذ تقدم الوجهة الشاطئية في شهر فبراير تجارب فريدة تتيح الاستمتاع بأوقات لا تُنسى في محيط طبيعي آسر وشواطئ رملية بيضاء نقية، ومنتجعات فاخرة وثقافة نابضة بالحياة، ومشهد ترفيهي حيوي.
وتقدم جزيرة نوراي وسط أجواء الطبيعة الخضراء والشواطئ الرملية البيضاء فرصة للاستجمام والاستمتاع بالأنغام الموسيقية المميزة للعروض الفنية المباشرة في أمسية شاعرية مع أجمل المشاهد والإطلالة الأخاذة.
وتتيح المنتجعات الفندقية على جزيرة السعديات إجازة داخلية مميزة، حيث يمكن الاستجمام والاستمتاع بأفضل علاجات السبا التي تجدد النشاط والحيوية قبل التلذذ بعشاء رومانسي لشخصين في أجواء شاعرية بعيداً عن صخب المدينة.
ويوفر نادي شاطئ السعديات تجربة عشاء شاعرية مع المشاهد الخلابة لغروب شمس المساء والكثبان الرملية الساحرة، وكذلك فرصة الاستمتاع بتناول العشاء في نادي جولف شاطئ السعديات تحت نجوم السماء المتلألئة.

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