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جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري

جمهور «إكسبوجر» يحصل على نسخة موقعة من كتاب ستيف ماكوري
12 فبراير 2023 14:45

الشارقة (الاتحاد)
اكتسب المصور الأميركي ستيف ماكوري، خبرة واسعة كمصور صحفي، حيث غطى بعدسته العديد من الأحداث التاريخية في مناطق النزاع والأزمات حول العالم طوال 5 عقود، وهو ما أكسبه شهرة واسعة، ولاسيما بعد نشر مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» صورته الأيقونية «الفتاة الأفغانية».
وخلال مشاركته هذا العام في الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» والمقام بمركز إكسبو الشارقة حتى 15 فبراير الجاري، شارك ماكوري في حفل توقيع خاص في جناح مكتبة «كينوكونيا»، تجمع خلاله العديد من الزوار والمعجبين لالتقاط صور معه، والحصول على نسخ موقعة من كتابيه «حيوانات» و«في البحث عن مكان آخر».

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