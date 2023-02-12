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"كاندي لاند" في دبي.. أجواء عائلية مفعمة بالبهجة

"كاندي لاند" في دبي.. أجواء عائلية مفعمة بالبهجة
12 فبراير 2023 13:23

أبوظبي (الاتحاد)
تشهد وجهات نمط الحياة التابعة لشركة "نخيل"، إقامة ورش عمل ممتعة مجانية لتزيين الحلوى خلال العطلة المدرسية حتى 19 فبراير الجاري، حيث يستضيف كل من "نخيل مول" و"سيركل مول" و"ابن بطوطة مول"، مجموعة من الأنشطة المجانية التي تستوحي مواضيعها من عالم السكاكر وتنال إعجاب الأطفال من مختلف الأعمار.

تزيين الحلوى
يحظى زوار "نخيل مول"، وجهة التسوق الراقية في "نخلة جميرا"، بفرصة تمضية أجمل الأوقات في ورش تزيين الحلوى في جناح مؤقت يستحق التقاط الصور فيه ونشرها على الإنستجرام، إذ تتمحور مواضيعها حول إعداد السوشي من السكاكر وتصميم أكياس قطع الكراميل. وفي الوقت نفسه، سوف تركّز ورش العمل التي يستضيفها هذا المركز التجاري، على ابتكار أشكال هندسية من المارشميلو والإكسسوارات المغزولة من السكاكر.

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ورش عمل
تشكل فعاليات "كاندي لاند" فرصة رائعة لاختبار كل الأشياء الجميلة في الجناح المؤقت الذي يستضيفه "سيركل مول" حيث يمكن للأطفال أيضاً متابعة جلسة تدريبية حول إذابة قطع السكاكر عن الأعواد وتحويلها إلى أشكال مختلفة أو المشاركة في ورش عمل لابتكار ألعاب باستخدام الحلوى الملوّنة الصالحة للأكل واصطحابها معهم إلى منازلهم.

تصميم الحُلي
يستضيف "ابن بطوطة مول" جناح "كاندي لاند" المؤقت في ردهة الهند، وورش عمل تفاعلية تناسب الأطفال من مختلف الأعمار مثل صناعة كباب الحلوى وابتكار الأحرف الأولى من الأسماء وحشوها بالحلوى. كما أنه بإمكان الأطفال المشاركة في ورش عمل تصميم الحُلي من الحلوى وتزيين قطع البسكويت.

 

دبي
ابن بطوطة مول
نخيل مول
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